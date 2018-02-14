Владимир Васильев и Артем Здунов. Махачкала, 14 февраля 2018 года. Фото: пресс-служба главы Дагестана.

14 февраля 2018, 18:05

Васильев одобрил сокращение состава правительства Дагестана

Владимир Васильев сегодня поддержал предложение премьер-министра Дагестана Артема Здунова сократить состав правительства республики и назначить ответственного за пополнение республиканского бюджета чиновника.

Как сообщал "Кавказский узел", правительство Дагестана было отправлено в отставку вечером 5 февраля. Этому предшествовало задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. 7 февраля премьер-министром Дагестана был назначен министр экономики Татарстана Артема Здунова.

По данным пресс-службы главы Дагестана, сегодня Владимир Васильев встретился с премьер-министром республики Артемом Здуновым. Васильеву была представлена на согласование новая структура правительства Дагестана.

По словам Артема Здунова, предполагается “сократить состав правительства Дагестана за счет слияния отдельных функциональных обязанностей и концентрации на отдельных направлениях”. Также Здунов предложил “ввести в новой структуре должность первого заместителя председателя правительства Дагестана, который будет отвечать исключительно за пополнение бюджета”, сообщает РИА “Дагестан”.

По данным издания, Владимир Васильев одобрил внесенные предложения. “Знаю, что в регионе, в котором вы работали, такая методика дала хороший результат, и сейчас в Татарстане за день собирают 1 млрд рублей налогов“, - цитирует издание Владимира Васильева.

О сокращении состава правительства Дагестана Владимир Васильев сегодня объявили в ходе встречи с руководителями республиканских СМИ. Как было отмечено на этой встрече, новое правительство в первую очередь “будет уделять особое внимание развитию инфраструктуры, энергетики и архитектуры”, сообщает дагестанское издание “Новое дело”.

Васильев также заявил Здунову, что “поддерживает его первые шаги в работе”. “Сокращение – это правильно, но это не самоцель. Потому что в условиях реформирования, сокращение управленческого аппарата –  всегда и возможность, и ответственность. Нам нужно обеспечивать не только состояние, но и те перемены, о которых вы говорите”, - приводит слова Васильева издание “Черновик”.

Информация о том, какие конкретно изменения произойдут в составе правительства Дагестана, по состоянию на 18:00 мск не поступала. Сейчас в состав правительства республики, помимо премьер-министра, входят семеро его заместителей, 16 министров, четверо председателей комитетов, а также девять руководителей республиканских служб, агентств и управлений. Информация об этом представлена в разделе “Состав правительства” на сайте кабинета министров Дагестана.

Артем Здунов, 7 февраля назначенный премьером Дагестана, анонсировал масштабную борьбу с коррупцией, пообещав вернуть бизнес в правовое поле и вывести экономику из тени. Попытка резко переломить коррупционную основу системы трудноосуществима и чревата общественным недовольством, отметила ранее автор научных работ о Северном Кавказе, руководитель направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института Гайдара Ирина Стародубровская.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Защита Шихахмедова рассказала о его отказе оговорить дагестанских чиновников", "СПЧ пообещал подключиться к антикоррупционной кампании в Дагестане", "Видео о роскоши дагестанских чиновников вызвало скепсис у журналистов и социологов".

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