Геленджикские дольщики потребовали встречи с Бастрыкиным

14 февраля 2018, 17:34

Двадцать обманутых дольщиков на пикете в Москве призвали главу Следственного комитета России встретится с ними и потребовали проверки решений о сносе новостроек и рыбацкого кооператива "Морской" в Геленджике.

Как сообщал "Кавказский узел", двадцать дольщиков провели 10 февраля одиночные пикеты на набережной Геленджика и трассе М-4 "Дон", протестуя против планов властей снести их дом. Дольщиков поддержали представители рыбацкого кооператива "Морской", который власти города намерены снести по решению суда.

Ранее дольщики обратились в прокуратуру, указав в заявлении, что четырнадцатиэтажный дом №79 по Красногвардейской улице начали строить в 2011 году, в 2013 году строительство было завершено. Собственниками квартир в доме являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика, не препятствовавшие строительству, через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под домом находится в федеральной собственности, отмечалось в заявлении.

20 дольщиков многоквартирных домов на Красногвардейской, 79 и Северной, 20, а также представители рыбацкого кооператива "Морской" пикетируют сегодня здание Следственного комитета России в Москве. Они стоят с плакатами: "Геленджик! Обманутые дольщики!", "Бастрыкин, примите Геленджик", заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы Алла Томина.

"Бастрыкин принимает один раз в месяц на личный приём, вот мы и приехали",- пояснила Томина.

По её словам, дольщики требуют у руководства СКР провести проверку законности действий властей Геленджика по сносу многоквартирного дома и рыбацкого кооператива. "Дольщики стоят с плакатами уже несколько часов, пока никто не вышел из здания СКР", - отметила член инициативной группы.

Она также рассказала, что "сегодня ещё 5 человек отправились в приёмную президента". "Они сдают заявление от дольщиков пяти многоквартирных домов, которые идут под снос", - рассказала Томина.

На сайте Следственного комитета России, по данным на 17.30 мск 14 февраля, нет реакции на пикет дольщиков.