Европейский суд по правам человека. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

14 февраля 2018, 15:47

ЕСПЧ задал вопросы властям о пропаже двух людей в Чечне

Европейский суд по правам человека обратился к России с вопросами по расследованию исчезновения в Чечне в 2012 и 2013 годах Хусейна Бадургова и Хадижат Элимхановой, сообщил сегодня "Комитет против пыток".

Как сообщал "Кавказский узел", по данным родственников, 20-летняя Хадижат Элимханова была похищена двумя мужчинами 6 июля 2013 года в городке Маяковском. Мать девушки в 2014 году пожаловалась в прокуратуру на бездействие следствия. 25-летний житель Чечни Хусейн Бадургов пропал в Грозном при невыясненных обстоятельствах 10 июля 2012 года. Жалоба по его делу была подана в ЕСПЧ в 2016 году.

Извещение из Европейского суда по правам человека о коммуникации жалоб, касающихся исчезновения Хусейна Бадургова и Хадижат Элимхановой, юристы получили сегодня. Европейский суд задал Российской Федерации вопросы о том, было ли проведено властями эффективное расследование этих случаев, говорится в пресс-релизе "Комитета против пыток", поступившем на адрес "Кавказского узла".

По данным правозащитников, местонахождение Хусейна Бадургова и Хадижат Элимхановой до сих пор не установлено, расследование уголовных дел об их пропаже неоднократно приостанавливалось.

"Уголовное дело по факту безвестного исчезновения Хусейна Бадургова было возбуждено лишь спустя два месяца, что не позволило оперативно провести необходимые следственные действия на начальной, самой важной стадии расследования. Позднее следователи раз за разом приостанавливали уголовное дело, так и не проводя необходимых следственных действий, многие из которых сегодня уже потеряли свою значимость", - подчеркивается в релизе.

Также "Комитет против пыток" отмечает, что уголовное дело по факту похищения Хадижат Элимхановой "было возбуждено лишь спустя 18 дней". "Что не позволило оперативно провести следственные действия на первоначальной (самой важной) стадии расследования. Не был установлен и найден автомобиль, на котором передвигались похитители (...) Не были получены результаты экспертизы по видеозаписывающему устройству, где был зафиксирован момент похищения Элимхановой", - подчеркивается в сообщении правозащитников.

По информации "Комитета против пыток", "жалобы были объединены в рамках коммуникации властям России еще с двумя жалобами, касающимися насильственных исчезновений".

"Европейский суд неоднократно выносил решения по аналогичным жалобам, касающимся безвестного исчезновения людей в Чеченской Республике, и констатировал проблему нерасследования этих преступлений как системную. Большинство недавних документов, в частности, доклад Комитета министров Совета Европы, свидетельствуют о том, что эти проблемы в значительной степени остаются нерешенными", - приводятся в релизе слова юриста "Комитета против пыток" Екатерины Вансловой.

Комментариев от представителей России в ЕСПЧ по поводу коммуникации жалобы об исчезновении Хусейна Бадургова и Хадижат Элимхановой пока не поступало. На сайтах МВД России и Следственного комитета России, по данным на 15.40 мск 14 февраля, отсутствует информация о расследовании дел по исчезновению Хусейна Бадургова и Хадижат Элимхановой.

Напомним, что Европейский суд по правам человека вынес решения в пользу заявителей по группе жалоб "Хашиев и Акаева против России" 24 февраля 2005 года. 12 декабря 2016 года Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) обнародовал резолюцию, в которой указал, что российская сторона так и не расследовала должным образом преступления, о которых идет речь в этих делах. При этом, по данным Правозащитного центра "Мемориал", российские власти при исполнении решений ЕСПЧ довольствуются выплатами компенсаций, в то время как ответственные за жестокие преступления остаются безнаказанными.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Чечне и ведет хронику происходящих там взрывов, обстрелов и похищений.

Примечание:

"ЕСПЧ присудил более 1,1 млн евро родным пропавших после спецоперации в Чечне", "ЕСПЧ признал Россию ответственной за похищение жительницы Чечни", "Презентация книги об исчезновениях людей в Чечне состоялась в Грозном".

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