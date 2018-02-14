14 февраля 2018, 11:41

Следователи отказались обвинить жителя Ингушетии в похищении невесты

Подозрение в похищении девушки в селе Кантышево с молодого человека снято, однако он обвинен в нарушении неприкосновенности ее жилища. Дело передано в суд, сообщила прокуратура Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля 2017 года Следственный комитет объявил об аресте 20-летнего жителя Ингушетии, задержанного по делу о похищении девушки. Дело расследовалось по ч.2 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и п."а" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору).

По первоначальной версии следствия, 8 апреля 2017 года не менее пяти человек проникли в дом в селе Кантышево и похитили 19-летнюю девушку. Предполагаемые похититель и его сообщники были объявлены в розыск, девушка была возвращена домой.

Дело передано в Назрановский райсуд, сообщил сотрудник пресс-службы прокуратуры Ингушетии. "21-летний местный житель обвиняется по ч.2 ст.139 УК РФ", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Согласно окончательной версии следователей, молодой человек проник в дом девушки один и не похищал ее, а "совершил инсценировку похищения с целью вступления в брак". "Затем он отвез ее на автомобиле марки «Лада Приора» к своим знакомым и в течение четырех дней прятался вместе с девушкой в различных местах на территории республики", - говорится в сообщении, размещенном 13 февраля на сайте прокуратуры Ингушетии.

Напомним, что после сообщений о похищении невесты в Кантышево парламент республики подготовил и 26 апреля 2017 года внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за похищение невесты. Эту инициативу раскритиковал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. За похищение человека уже есть уголовная ответственность, пояснил он.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи происходят в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?".

Примечание:

"Трое жителей Ставрополья заподозрены в похищении невесты", "Волгоградский суд отказал похитителям невесты в смягчении наказания", "В Дагестане по факту похищения невесты возбуждено уголовное дело".

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