14 февраля 2018, 08:46
Азербайджан обвинил Армению в 129 обстрелах за сутки
При обстрелах с 13 по 14 февраля армянские военные применили крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.
Как сообщал "Кавказский узел", 13 февраля Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах, насчитав 130 обстрелов за сутки.
Военнослужащие Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в восьми селах.
Выстрелы зафиксированы со стороны населенных Армении и Нагорного Карабаха, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 129 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха на своих сайтах к 8.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление. При этом Нагорный Карабах также регулярно заявляет о нарушении перемирия со стороны Азербайджана, суммируя обстрелы с его стороны за неделю. Так, 10 февраля военное ведомство Нагорного Карабаха сообщило о 300 обстрелах своих позиций.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако после этого обстрелы там не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".
Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице"Карабах: худой мир или война".