Военная техника азербайджанской армии. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=20031

14 февраля 2018, 08:46

Азербайджан обвинил Армению в 129 обстрелах за сутки

При обстрелах с 13 по 14 февраля армянские военные применили крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 февраля Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах, насчитав 130 обстрелов за сутки.

Военнослужащие Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в восьми селах.

Выстрелы зафиксированы со стороны населенных Армении и Нагорного Карабаха, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 129 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха на своих сайтах к 8.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление. При этом Нагорный Карабах также регулярно заявляет о нарушении перемирия со стороны Азербайджана, суммируя обстрелы с его стороны за неделю. Так, 10 февраля военное ведомство Нагорного Карабаха сообщило о 300 обстрелах своих позиций.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако после этого обстрелы там не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице"Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"ОБСЕ призвала стороны карабахского конфликта не допускать провокаций", "Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана".

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