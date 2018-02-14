14 февраля 2018, 08:17

Отменен запрет приходить с телефонами в дагестанское РОВД

Прокуратура убедила руководство райотдела полиции в Дагестане разрешить посетителям проносить в здание отдела смартфоны и планшеты.

Прокуратура Гергебильского района выяснила, что в районном отделе полиции посетителям запрещали проносить в здание личные устройства связи – смартфоны и планшетные компьютеры, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Такой запрет противоречит требованиям Конституции РФ и федеральных законов, заявило ведомство. "Гражданин, его представитель, в том числе адвокат, наделены процессуальными правами при производстве по уголовным делам, а также делам об административных правонарушениях, связанными со снятием копий документов, в том числе с помощью технических средств (п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном 13 февраля на сайте прокуратуры.

После того, как прокуратура внесла в адрес руководства ОМВД по Гергебильскому району представление об устранении нарушений законодательства, запрет был снят, уточнило надзорное ведомство.

Отметим, что, как писал "Кавказский узел", по меньшей мере пять адвокатов в Дагестане сообщали о требованиях сдавать телефоны при входе в отделы полиции. Республиканское МВД объяснило запрет проносить технические средства связи на территорию ведомственных объектов "усилением защиты информации конфиденциального характера и режима секретности", однако в августе 2017 года Советский райсуд Махачкалы признал этот запрет незаконным.

Примечание:

"Денисенко: решение Верховного суда об отмене запрета на пронос в колонии диктофонов и фотокамер поможет адвокатам", "Дагестанские адвокаты заявили о принуждении задержанного к отказу от их услуг", "Сапият Магомедова потребовала 3,5 млн рублей компенсации за уголовное преследование".

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