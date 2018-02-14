Благотворительный фонд увеличил объем претензий к клубу "Ростов" до 581,8 млн рублей

14 февраля 2018, 06:38

Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области подал в арбитражный суд третий иск к футбольному клубу "Ростов", в связи с чем общая сумма требований выросла с 253,4 до 581,8 миллиона рублей.

Как информировал "Кавказский узел", 7 ноября 2017 года Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области, находящийся в процессе банкротства, подал в арбитраж иски о взыскании с "Ростова" 86,6 и 166,8 миллиона рублей. Источник в футбольном клубе сообщил, что связывает претензии к клубу с долгами, накопившимися при прежнем руководстве.

В 2016 году в футбольном клубе "Ростов" после финансовых проблем произошли крупные кадровые перестановки. В частности, гендиректором клуба был назначен первый замгендиректора "Донэнерго", депутат областного парламента Владимир Крупин, а покинувший тренерский пост Курбан Бердыев стал вице-президентом, сохранив полномочия консультанта тренерского штаба. 1 июня 2017 года Бердыев покинул и пост вице-президента. Вслед за ним "Ростов" потерял пять игроков основного состава. Клуб принадлежит правительству региона, и Василий Голубев призвал "не драматизировать ситуацию".

Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области в третьем иске потребовал взыскать с "Ростова" 328,4 миллиона рублей, требуя признать ничтожной сделку о предоставлении денег клубу. 13 февраля арбитражный суд Ростовской области назначил начало разбирательства по иску на 9 апреля, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел "Электронное правосудие".

Иск поступил в суд 29 декабря 2017 года. Детали сделки, которую оспаривает фонд, не сообщаются.

Согласно данным картотеки, предыдущие два иска фонда к "Ростову" связаны с предоставлением клубу займов и находятся в производстве областного арбитража. Судебные разбирательства по этим заявлениям назначены на 15 и 26 февраля.

Информация об исках к футбольному клубу, о скандалах и конфликтах вокруг него собрана в материале "Футбольный клуб "Ростов", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".