Вопрос о полномочиях премьер-министра Армении вызвал разногласия в правящей коалиции

14 февраля 2018, 04:22

Централизация власти в руках премьер-министра после перехода Армении к парламентской модели правления недопустима, заявил представитель АРФ "Дашнакцутюн". Заявление коалиционного партнера правящей Республиканской партии - игра на публику, у двух партий больше совместных интересов, чем разногласий, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля парламент Армении одобрил структурные изменения в составе Совбеза, который в соответствии с проектом закона возглавит премьер-министр. Опрошенные эксперты связали законодательные изменения с намерением Сержа Саргсяна занять премьерское кресло.

6 декабря 2015 года в Армении состоялся конституционный референдум, в результате которого было принято решение о переходе Армении к парламентской модели правления, говорится в материале "Голосование в Армении: кто будет выбирать следующего президента?", размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Недопустимо, чтобы после перехода на парламентскую модель правления власть была сосредоточена в руках премьер-министра, заявил на брифинге глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

По его словам, механизмы новой Конституции позволяют разделить ветви власти и избежать централизации властных полномочий в руках премьер-министра.

"Премьер-министр не должен заменять правительство. Необходимо разделить функции правительства, премьера и министров", - отметил депутат. При этом он исключил, что позиция партии приведет к разрыву коалиционного соглашения.

Сомнительно, что "Дашнакцутюн" предпримет какие-либо шаги, чтобы не допустить централизации власти в руках премьер-министра, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политтехнолог Армен Бадалян.

По его словам, коалиционный партнер республиканцев находится в зависимости от президента Сержа Саргсяна и не станет противиться его выдвижению на пост главы кабинета министров.

"АРФД потеряла свой политический вес, и руководство партии понимает, что если пойдет до конца и продолжит критику власти, то Серж Саргсян лишит их административного ресурса. Учитывая негативные тенденции, в частности, отсутствие преемственности поколений, дашнаки понимают, что немилость президента поставит точку на более чем вековой история партии", - заявил Бадалян.

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян назвал заявление Армена Рустамяна "игрой на публику, чтобы показать наличие фрондерских настроений".

По его словам, "Дашнакцутюн" часто выражала точку зрения, которая могла вызывать подозрения о разногласиях между двумя коалиционными партиями, однако на деле партия поддерживает все те инициативы, которые выдвигают республиканцы.

"Они прекрасно осознают, что поддержат правящую Республиканскую партию во всех начинаниях", - заявил глава пресс-клуба корреспонденту "Кавказского узла".

Заявления представителя "Дашнакцутюн" не повлияет на решение Сержа Саргсяна претендовать на премьерское кресло, считает эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.

"Совместных интересов гораздо больше, чем разногласий. Тем более, что сами дашнаки исключают раскол коалиции", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".