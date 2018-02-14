14 февраля 2018, 00:03
Власти Еревана одобрили программу установки солнечных батарей
Члены Совета старейшин Еревана 13 февраля проголосовали за программу расширения использования солнечной энергии, согласно которой столица Армении получит от Евросоюза грант на миллион евро.
Соответствующее соглашение было подписано с Евросоюзом еще 27 декабря 2017 года. Предполагается, что использование возобновляемых источников электроэнергии позволит сократить выбросы парниковых газов и повысить энергетическую эффективность, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Еревана.
По словам представителя столичной администрации, общая стоимость проекта составляет 1,25 миллиона евро, из которой миллион выделит Евросоюз, а остальные 250 тысяч евро – городские власти.
"Согласно проекту, в течение 2018 - 2019 годов на крышах около 90 многоквартирных домов будут установлены солнечные фотовольтаические системы, которые обеспечат электроснабжение лифтов, подъездов и дворовых площадок. По расчетам, использование возобновляемых источников энергии позволят сократить выбросы парниковых газов на 844 тонны в год", - отметил сотрудник мэрии Еревана.
"Кавказский узел" писал, что 7 июля 2017 года в Ереване появились две автобусные остановки, оборудованные солнечными батареями для подзарядки мобильных телефонов и других устройств. На оборудование каждой остановки потратили 6000 евро.
Ранее, 12 мая 2016 года, правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении Международным банком реконструкции и развития кредита в 30 миллионов долларов на развитие энергосистемы. В тот же день Национальное собрание страны приняло проект поправок к закону "Об энергосбережении и возобновляемой энергетике", которые, как предполагается, позволят создать новые производственные мощности с применением новейших технологий, в том числе для использования солнечной энергии.
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"