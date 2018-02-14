Власти Еревана одобрили программу установки солнечных батарей

14 февраля 2018, 00:03

Члены Совета старейшин Еревана 13 февраля проголосовали за программу расширения использования солнечной энергии, согласно которой столица Армении получит от Евросоюза грант на миллион евро.

Соответствующее соглашение было подписано с Евросоюзом еще 27 декабря 2017 года. Предполагается, что использование возобновляемых источников электроэнергии позволит сократить выбросы парниковых газов и повысить энергетическую эффективность, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Еревана.

По словам представителя столичной администрации, общая стоимость проекта составляет 1,25 миллиона евро, из которой миллион выделит Евросоюз, а остальные 250 тысяч евро – городские власти.

"Согласно проекту, в течение 2018 - 2019 годов на крышах около 90 многоквартирных домов будут установлены солнечные фотовольтаические системы, которые обеспечат электроснабжение лифтов, подъездов и дворовых площадок. По расчетам, использование возобновляемых источников энергии позволят сократить выбросы парниковых газов на 844 тонны в год", - отметил сотрудник мэрии Еревана.

"Кавказский узел" писал, что 7 июля 2017 года в Ереване появились две автобусные остановки, оборудованные солнечными батареями для подзарядки мобильных телефонов и других устройств. На оборудование каждой остановки потратили 6000 евро.

Ранее, 12 мая 2016 года, правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении Международным банком реконструкции и развития кредита в 30 миллионов долларов на развитие энергосистемы. В тот же день Национальное собрание страны приняло проект поправок к закону "Об энергосбережении и возобновляемой энергетике", которые, как предполагается, позволят создать новые производственные мощности с применением новейших технологий, в том числе для использования солнечной энергии.