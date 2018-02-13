Суд смягчил приговор ставропольскому офицеру Гуриеву

13 февраля 2018, 21:25

Ставропольский краевой суд снизил с восьми до четырех с половиной лет срок заключения начальнику Кочубеевского райотделения ГИБДД Алексею Гуриеву.

Как сообщал "Кавказский узел", Кочубеевский райсуд 19 октября 2017 года приговорил бывшего начальника отделения ГИБДД на Ставрополье Алексея Гуриева к восьми годам колонии и 2,5 миллиона рублей штрафа, признав его виновным в получении взяток через подчиненных. При этом в ходе расследования мужчина вину не признал.

В действительности Гуриев осужден за то, что наказал за незаконное вождение сына топ-менеджера крупной нефтяной компании, заявила россиянка Майя Шахова, опубликовавшая в середине ноября 2017 года на платформе Change.org петицию с требованием освободить Гуриева. По состоянию на 21:00 мск 13 февраля петицию подписал 340 981 человек.

Сегодня Ставропольский краевой суд, рассмотрев апелляцию защиты, постановил освободить Гуриева от наказания по ч.3 ст.33, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки на сумму не более 10 тысяч рублей) по причине истечения срока давности совершения преступления. Кроме того, обвинение по ч.3 ст.33, п.«а» ч.5 ст.290 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) было переквалифицировано на ч.3 ст.33, ч.3 ст.290 УК (получение взятки должностным лицом).

В результате суд постановил уменьшить Гуриеву срок наказания до четырех лет и шести месяцев в колонии строгого режима. Штраф, который должен заплатить Гуриев, также был уменьшен, но незначительно - до двух миллионов 450 тысяч рублей. В остальном суд изменить приговор отказался, говорится в сообщении пресс-службы суда, поступившем в распоряжение "Кавказского узла".

Осужденный и его защита пока не прокомментировали вердикт суда.