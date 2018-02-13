13 февраля 2018, 18:30

“Мемориал”: следствие отказалось завести дело после избиения подростков в Чечне

Следователи отказались возбудить уголовное дело после видео с избиением подростков в Чечне, сославшись на отсутствие состава преступления, сообщил Правозащитный центр “Мемориал”.

Как сообщал “Кавказский узел”, в декабре 2017 года правозащитники рассказали об избиении подростков чеченскими силовиками. Силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора, сообщил Правозащитный центр "Мемориал". Правозащитники обратились в прокуратуру.

На двух видеороликах, попавших в социальные сети, запечатлены двое юношей и одна девушка. На одном из видео человек в камуфляжной форме оскорбляет подростка, а затем избивает его. На другом видео трех подростков оскорбляют и заставляют говорить, что "Иласхан-Юрт — почитаемое село". Село Иласхан-Юрт в Гудермесском районе Чечни известно как родина суфийского шейха Кунта-хаджи Кишиева, почитаемого жителями республики, в том числе Рамзаном Кадыровым.

По данным Правозащитного центра “Мемориал”, правозащитникам поступил ответ на обращение об избиении и унижении подростков силовиками. Подписал документ следователь по особо важным делам СУ СКР по Чечне.

“В документе сказано, что по обращению ПЦ «Мемориал» проведена проверка, по результатам которой 14 января 2018 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. То есть зафиксированного на видеозаписи избиения и оскорблений подростков со стороны неких людей в камуфляже просто-напросто не было”, - говорится в поступившем сегодня "Кавказскому узлу" релизе ПЦ “Мемориал”.

Напомним, что принуждение к публичным извинениям широко практикуется в Чечне и периодически за ее пределами, в соседних республиках. С такими извинениями в Чечне неоднократно выступали критики власти и люди, жаловавшиеся до этого на чиновников.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"В Чечне начато строительство крупной мечети", "В Грозном прошли проверки паспортного режима", "Жители Чечни сообщили о покушении на кадия Грозненского района".

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