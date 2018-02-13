Добыча песка. Фото: Прокуратура Волгоградской области http://volgoproc.ru

13 февраля 2018, 18:09

Волгоградский бизнесмен осужден за незаконную добычу песка

Суд приговорил к полутора годам колонии и штрафу директора ООО "Мостовик", признав, что фирма добывала песок на землях сельхозназначения в Иловлинском районе и нанесла природе ущерб на 20 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", дело волгоградского предпринимателя было передано в суд 17 января 2017 года.

Суд установил, что Андрей Баглай разработал песчаный карьер в Краснодонском сельском поселении Иловлинского района. На землях сельскохозяйственного назначения площадью два гектара был уничтожен плодородный слой. Добыв 10,4 тысячи тонн песка, техника "Мостовика" вырыла карьер глубиной три-четыре метра, сообщила прокуратура.

Песок вывозился через участок государственного леса, он пострадал на площади 500 квадратных метров. "Ущерб природным ресурсам от противоправной деятельности превысил 20 млн рублей", - говорится на сайте надзорного ведомства.

Иловлинский районный суд приговорил Баглая к году и шести месяцам колонии-поселения, признав его виновным по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Суд также обязал предпринимателя возместить причиненный ущерб и вернуть три миллиона рублей, полученных от продажи песка. Он также должен разработать проект и провести рекультивацию почв, нарушенных в результате разработки карьера.

Андрей Баглай своей вины не признал, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Волгоградской области.

Комментариев самого Баглая или его представителей относительно вердикта суда пока не поступало.

Примечание:

"Волгоградцы заявили о проблемах с выбросами на фоне улучшения экорейтинга региона", "Жители сел и хуторов Городищенского района страдают от отсутствия питьевой воды", "Общественная организация заявляет об игнорировании мэрией Волгограда судебного запрета на сброс сточных вод".

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