Семеро предполагаемых пособников Чатаева оставлены под стражей в Грузии

13 февраля 2018, 17:03

Семеро жителей Грузии, обвиненных в пособничестве террористической группе Ахмеда Чатаева, оставлены под стражей до начала суда, предварительное заседание назначено на 22 марта.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2017 года Служба госбезопасности (СГБ) Грузии объявила о задержании в Панкисском ущелье пятерых граждан Грузии, заподозренных в связях с группой предполагаемых боевиков, нейтрализованной при спецоперации в Тбилиси в конце ноября. Четверо - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили и Бадур Чапанашвили - были взяты под стражу, а пятый, Темирлан Мачаликашвили, получил при задержании тяжелое ранение в голову и умер в больнице 10 января.

При спецоперации в Тбилиси вместе с Ахмедом Чатаевым были убиты граждане России Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов, а гражданин России Саид Дудаев был задержан. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси". 9 января стало известно о задержании Ахметском районе гражданина Грузии Зураба Идоидзе, заподозренного в пособничестве Ахмеду Чатаеву и членам его группировки, а 22 января по аналогичному обвинению был задержан житель Грузии Анатолий Бердзенишвили.

Тбилисский городской суд 12 февраля оставил под стражей Зураба Горнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргошвили, Бадура Чопанашвили, Зураба Идоидзе, Анатолия Бердзенишвили и Саида Дудаева.

Защита всех семерых обвиняемых просила отпустить их под залог, называя суммы в размере 1000, 2000 и 5000 лари, однако судья отклонил эти ходатайства из-за предположений, что обвиняемые, оказавшись на свободе, могут скрыться, уничтожить доказательства или помешать следствию, сообщило издание "Грузия Online".

Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 22 февраля, но суд по ходатайству стороны обвинения перенес начало процесса на 22 марта - прокуратура потребовала дополнительное время для закрепления доказательственной базы, сообщило "Interpressnews".

Уголовное дело расследуется по статье "финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами, повлекшее тяжкие последствия", эта статья предусматривает от 17 до 20 лет тюрьмы или бессрочным лишением свободы. По словам адвоката Анатолия Бердзенишвили Майи Сирадзе, сторона обвинения предоставила в качестве доказательства его вины только два противоречащих друг другу показания, уточнило 26 января издание "Спутник-Грузия".

"Кавказский узел" писал также, что в Турции в начале января был арестован гражданин Грузии Гоча Сагинадзе, знакомый с Чатаевым. Турецкие силовики сообщили, что в доме Сагинадзе, нелегально проживавшего в стране, найдены материалы, связанные с запрещенной в России по решению суда террористической организацией "Исламское государство", однако не уточнили детали его контактов с Ахмедом Чатаевым.

Этнический чеченец, уроженец Ведено Чатаев был заподозрен в причастности к организации теракта в Стамбульском аэропорту в июне 2016 года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева.