13 февраля 2018, 16:01

Водоснабжение в Баксане восстановлено

Подача воды в дома 25 тысяч жителей Баксана возобновлена после ремонта на водопроводе, отчиталось МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", водоснабжение было отключено сегодня утром в домах 25 тысяч абонентов и в 11 социально-значимых объектах в Баксане из-за аварии. Водопровод был поврежден при проведении земляных работ, проинформировали в МЧС.

Специалисты МУП "Баксанский водоканал" провели аварийно-восстановительные работы на водопроводе. К 15.25 мск водоснабжение было восстановлено, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Строительство водопровода в селении Верхний Куркужин откладывается до 2020 года", "Жители поселка Звездный в Кабардино-Балкарии пять месяцев остаются без горячей воды", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей Чегемского района".

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