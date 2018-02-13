Водоснабжение в Баксане восстановлено

13 февраля 2018, 16:01

Подача воды в дома 25 тысяч жителей Баксана возобновлена после ремонта на водопроводе, отчиталось МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", водоснабжение было отключено сегодня утром в домах 25 тысяч абонентов и в 11 социально-значимых объектах в Баксане из-за аварии. Водопровод был поврежден при проведении земляных работ, проинформировали в МЧС.

Специалисты МУП "Баксанский водоканал" провели аварийно-восстановительные работы на водопроводе. К 15.25 мск водоснабжение было восстановлено, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.