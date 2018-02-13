Приговор протоиерею Мамаладзе оставлен в силе

13 февраля 2018, 14:00

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор протоиерею Георгию Мамаладзе, осужденному на девять лет тюрьмы по делу о попытке отравления секретаря грузинского патриарха и незаконном хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября 2017 года суд приговорил Георгия Мамаладзе к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в подготовке убийства секретаря грузинского патриарха и незаконном хранении оружия. Защита обжаловала приговор. В ходе рассмотрения апелляции 6 декабря Мамаладзе заявил о недоверии грузинскому правосудию и в знак протеста покинул заседание.

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда и признал Мамаладзе виновным в подготовке умышленного убийства из мести, а также в незаконном приобретении и хранении оружия, пишет сегодня InterPressNews.

Прокуратура в связи с переквалификацией мотива подготовки убийства требовала признать мотивом корыстные цели вместо мести. Апелляционный суд не удовлетворил это требование. Решение огласила судья Натия Барбакадзе. Георгий Мамаладзе на заседании не присутствовал, передает сегодня "Первый канал" Грузии.

О деле Георгия Мамаладзе можно прочитать в статье "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".