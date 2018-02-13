Тбилисский апелляционный суд. Фото: © сайт Тбилисского апелляционного суда https://sputnik-georgia.ru/politics/20170530/236148794/Tbilisskij-apelljacionnyj-sud-vozglavil-Mihail-Chinchaladze.html

13 февраля 2018, 14:00

Приговор протоиерею Мамаладзе оставлен в силе

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор протоиерею Георгию Мамаладзе, осужденному на девять лет тюрьмы по делу о попытке отравления секретаря грузинского патриарха и незаконном хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября 2017 года суд приговорил Георгия Мамаладзе к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в подготовке убийства секретаря грузинского патриарха и незаконном хранении оружия. Защита обжаловала приговор. В ходе рассмотрения апелляции 6 декабря Мамаладзе заявил о недоверии грузинскому правосудию и в знак протеста покинул заседание.

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда и признал Мамаладзе виновным в подготовке умышленного убийства из мести, а также в незаконном приобретении и хранении оружия, пишет сегодня InterPressNews.

Прокуратура в связи с переквалификацией мотива подготовки убийства требовала признать мотивом корыстные цели вместо мести. Апелляционный суд не удовлетворил это требование. Решение огласила судья Натия Барбакадзе. Георгий Мамаладзе на заседании не присутствовал, передает сегодня "Первый канал" Грузии.

О деле Георгия Мамаладзе можно прочитать в статье "Дело об отравлении католикоса Грузии: реальное покушение или интриги в патриархии?", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".

Примечание:

"Грузинские теологи назвали протоиерея Мамаладзе жертвой провокации", "70 человек допрошено по делу протоиерея Георгия Мамаладзе", "Юрист патриархии Грузии заявил о причастности митрополита к делу Мамаладзе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 февраля 2018, 21:27

  • Прокурор потребовал 9,5 лет для Загидат Абакаровой

    Жительница Дагестана Загидат Абакарова, арестованная после добровольного возвращения из Сирии, сама признавала, что готовила боевикам еду и помогала по хозяйству, указал обвинитель. Абакарова настаивала, что находилась в Сирии против воли. Адвокат женщины попросил не лишать ее свободы.

13 февраля 2018, 21:25

13 февраля 2018, 20:58

13 февраля 2018, 19:51

13 февраля 2018, 19:31

  • Акция в защиту женщин прошла у мэрии Еревана

    Акция против насилия в отношении женщин стала реакцией на потасовку в зале заседаний Совета старейшин Еревана и заявление представительниц «Абрикосовой страны» о применении к ним силы мужчинами.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты