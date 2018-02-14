Расследование Навального о связях олигарха и чиновника с проститутками ушло в кубанский суд

14 февраля 2018, 12:42

Юристы Фонда борьбы с коррупцией обжаловали решение Усть-Лабинского районного суда о блокировке антикоррупционного расследования Навального, в котором рассказывается об отдыхе влиятельного чиновника на яхте с олигархом и проститутками. Сам олигарх подал иск за публикацию в соцсетях материалов о его личной жизни.

Навальный: чиновник высокого ранга проводит отпуск на яхте с олигархом и проститутками

Видеоролик, где Навальный описывает расследование Фонда борьбы с коррупцией, на которое их натолкнула девушка, назвавшая себя "охотницей за миллионерами", был опубликован 8 февраля на YouTube и к 20:15 мск 13 февраля набрал 4 439 064 просмотра, а также 330 тысяч положительных оценок при 60 тысячах отрицательных.

По информации, озвученной Навальным, девушка опубликовала в своем аккаунте в социальной сети отчет о путешествии на яхте с известным российским олигархом, на которой присутствовал также один из самых влиятельных российских чиновников.

"Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга - это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, - это, не поверите, тоже взятка (...) Не может высочайшего ранга чиновник проводить отпуск на яхте с олигархом и проститутками. Это позорит всю страну", - подчеркнул он.

Доступ к сайту и ссылкам на расследование, по состоянию на 20:15 мск 13 февраля, не ограничивался.

Юристы ФБК обжаловали решение Усть-Лабинского райсуда

При этом 9 февраля Роскомнадзор внес сайт Алексея Навального в реестр запрещенной информации. "Номер и дата основания для внесения в реестр, орган, принявший решение о внесении в реестр ограничение доступа: 2-572/2018 от 09.02.2018 Усть-Лабинский районный суд - Краснодарский край (доступ не ограничивается)", - отмечается в информации в реестре на сайте Роскомнадзора.

Сам Навальный заметил, что решение было принято крайне быстро. "Вот это скорость. Как говорится "такого не припомнят даже старожилы", – прокомментировал у себя на сайте Навальный. "Как вы понимаете, мы имеем опыт с попытками заблокировать наши информресурсы вообще или конкретные расследования в частности", - говорится на сайте Навального.

При этом 13 февраля руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов подал ходатайство об обжаловании судебного решения.

"Сегодня мы подали в Усть-Лабинский районный суд ходатайство о вступлении в дело и обжаловали судебное решение. Фактически мы обжаловали судебное решение вслепую, потому что определения суда у нас на руках нет. Также подано административно-исковое заявление в Таганский районный суд Москвы о том, что Роскомнадзор вышел за рамки своих полномочий, так как внесение в реестр запрещенных сайтов возможно лишь после вступления решения суда в законную силу. Однако решение Усть-Лабинского райсуда в силу не вступило", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Иван Жданов.

"В нашем случае было нарушено право на распространение информации. Гражданский кодекс однозначно говорит, что если информация о государственных деятелях, о госслужащих распространяется в публичных интересах, то она не может быть признана информацией частного характера, а уж тем более запрещенной к распространению", - добавил Жданов.

По его словам, дата судебного заседания пока не назначена. Жданов подчеркнул, что он не знает, на каком основании суд "решил заблокировать сайт и само расследования на YouTube".

"Мы не видели определения суда. Из косвенных признаков можно понять, что якобы речь идет о распространении информации о частном лице - статья 152.2 Гражданского кодекса. Но я повторюсь - в данном случае она не подходит, потому что речь идет о госдеятеле", - сказал Жданов.

Поскольку сайт Навального уже внесен в реестр, его блокировка - лишь вопрос времени, также отметил Жданов. По закону, сайт должен быть заблокирован в течение суток с момента получения уведомления - в данном случае с пятницы, 9 февраля. "Но пока сайт, как и расследование на YouTube, доступны", - сказал Жданов.

На сайте Усть-Лабинского районного суда 9 февраля отсутствовала информация о принятии решения по делу №2-572/2018. Во вкладке "движения по делу" отмечается, что иск был зарегистрирован в суде в 15.01 9 февраля и материалы были переданы судье. В 15.20 9 февраля иск принят к производству, в 15.30 вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству. На 1 марта Усть-Лабинский суд Краснодарского края назначил подготовку дела (собеседование).

"Медиазона" также получила уведомление Роскомнадзора

9 февраля уведомление Роскомнадзора о запрете распространения информации о расследовании ФБК поступило также интернет-изданию "Медиазона". Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

"Блокировка нарушает права "Медиазоны" на распространение общественно значимой информации", - заявил Попков.

Попков, представляющий интересы СМИ в суде, также направил жалобу в Усть-Лабинский райсуд. Суд заявление принял, заявил Попков. Данную информацию корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили в Усть-Лабинском районном суде.

Попков также рассказал, что 1 марта в 14:00 в Усть-Лабинском районном суде состоится судебное заседание по иску о незаконном распространении частной информации. Иск в суд подали представители человека, в расследовании ФБК названного "российским олигархом". Ответчиками являются девушка, названная в расследовании "проституткой", и ее представитель.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "пока информация с сайта удаляться не будет". Что касается самого расследования, то его журналист комментировать отказался.

"Мы написали новости о расследовании и будем следить за развитием ситуации. Что касается судебного процесса, то ничего не могу по этому поводу прогнозировать", - сказал Смирнов.

Согласно действующему в России законодательству, есть две процедуры блокировки сайтов - внесудебная и судебная, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

"На самом деле процедура блокировки по решению суда является достаточно "резиновой". Представители блокируемого сайта в суд не вызываются и узнают о блокировке по факту. Единственное, что можно сделать - пойти в тот суд, который заблокировал сайт, получить документы дела и обжаловать. Однако это неперспективно: по практике, исключить заблокированный ресурс из реестра нереально", - сказала Арапова.

Упомянутый Навальным олигарх платит налоги в бюджет Усть-Лабинска

Роскомнадзор получил определение Усть-Лабинского районного суда "с обеспечительной мерой по удалению информации", в свою очередь сообщил глава ведомства Александр Жаров.

"Соответственно, все ресурсы, которые есть в решении суда, были нами сразу проинформированы о том, что данная информация по решению суда должна быть удалена. Теперь, в соответствии с указанным в законе временем, ждем действий данных ресурсов. А дальше будем действовать в соответствии с законодательством", - цитирует заявление Жарова 10 февраля РБК.

В свою очередь представитель упомянутого российского олигарха пояснил, что иск был подан 9 февраля против людей, разместивших в своих социальных сетях частные фотографии, на которых изображен бизнесмен, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни. По ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным бизнесмена до момента разрешения спора по существу, сообщило 12 февраля ТАСС.

По данным газеты "Ведомости", упомянутый Навальным российский олигарх "зарегистрирован в Усть-Лабинском районе Краснодарского края". В 2012 году он заключил с властями края соглашение о том, что "половина причитающихся краю налогов олигарха и "дочек" его компании в этом регионе будет поступать в бюджет Усть-Лабинска", отмечала 10 февраля газета в статье "Роскомнадзор внес сайт Навального в реестр запрещенной информации".

Годовой бюджет Усть-Лабинска, в котором живут около 40 тысяч человек, близок к двум миллиардам рублей, тогда как доход бюджета кубанского города Кропоткина, население которого превышает 100 тысяч человек, составил в 2017 году всего 334 миллиона рублей, уточнило 13 февраля "BFM.ру".

При этом, по данным издания, в 2017 году Усть-Лабинский район занял 34-е место из 40 в краевом рейтинге, составленном по таким критериям, как промпроизводство, строительство жилья и занятость.

Среди причин поддержки Алексея Навального опрошенные "Кавказским узлом" сторонники политика назвали его борьбу с коррупцией, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В сентябре 2014 года Алексей Навальный и ФБК инициировали проект по борьбе с незаконным обогащением, предполагающим ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции 27 и введению в УК России понятия "незаконное обогащение", позволяющего привлекать к уголовной ответственности чиновников, которые не могут объяснить источники доходов, покрывающие их реальные траты, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Навальный: кавказское измерение".