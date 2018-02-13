Аэропорт Шамиль Магомедов https://www.flickr.com/photos/143381734@N02/28824014082/

13 февраля 2018, 08:35

Дагестанский таможенник заподозрен в присвоении 300 тысяч рублей

Главный государственный таможенный инспектор поста Аэропорт-Махачкала дагестанской таможни подозревается в том, что незаконно изъял и присвоил деньги, которые являлись вещдоками по восьми делам.

По версии следствия, 9 октября 2017 года сотрудник таможни, являясь ответственным за работу камеры хранения вещественных доказательств таможенного поста Аэропорт-Махачкала в Карабудахкентском районе, незаконно изъял из бумажных конвертов около 300 тысяч рублей. "Эти средства являлись вещественными доказательствами по восьми делам об административных правонарушениях", - проинформировали в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

В отношении таможенника возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщается 12 февраля на сайте ведомства.

Примечание:

"Глава муниципалитета в Дагестане заподозрен в присвоении бюджетных денег", "Директор газовой компании в Дагестане заподозрен в мошенничестве", "Главбух райотдела полиции Дагестана заподозрена в хищении 30 миллионов".

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