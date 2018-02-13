Дагестанский таможенник заподозрен в присвоении 300 тысяч рублей

13 февраля 2018, 08:35

Главный государственный таможенный инспектор поста Аэропорт-Махачкала дагестанской таможни подозревается в том, что незаконно изъял и присвоил деньги, которые являлись вещдоками по восьми делам.

По версии следствия, 9 октября 2017 года сотрудник таможни, являясь ответственным за работу камеры хранения вещественных доказательств таможенного поста Аэропорт-Махачкала в Карабудахкентском районе, незаконно изъял из бумажных конвертов около 300 тысяч рублей. "Эти средства являлись вещественными доказательствами по восьми делам об административных правонарушениях", - проинформировали в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

В отношении таможенника возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщается 12 февраля на сайте ведомства.