МВД подтвердило арест жителя села Ахты по делу об убийстве

13 февраля 2018, 08:26

Житель села Ахты признался, что убил односельчанина и отправил его родственникам смс о похищении с требованием выкупа, рассказал представитель МВД по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля жители сел Ахты и Фий собрались у здания местного РОВД, требуя выдать им предполагаемого убийцу 19-летнего Байрама Омарова. Их требование было вызвано тем, что задержанный - родственник бывшего силовика и может быть отпущен. Полицейские убедили людей разойтись, сообщило МВД по Дагестану.

Первоначально правоохранители считали, что Байрам Омаров вместе с сообщником инсценировал свое похищение, отправив отцу смс с требованием 1,5 миллиона рублей выкупа. Следствие велось по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Однако 22-летний молодой человек, которого ранее считали сообщником Омарова, сознался в убийстве и показал, где было спрятано тело Омарова с ножевыми и огнестрельными ранениями, сообщили источники в правоохранительных органах. Возбуждено дело по статьям об убийстве и похищении человека (ч.2 ст.105 и ч.2 ст.126 УК РФ).

После того, как было возбуждено дело о попытке мошенничества, подозреваемый сразу был взят под стражу, сообщил 12 февраля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД по Дагестану.

"Он дал признательные показания, что убил потерпевшего и после убийства с его же телефона отправил смс с требованием выдать полтора миллиона", - рассказал представитель МВД.

Он опроверг информацию о том, что были задержаны два человека.

18 января представители МВД по Дагестану сообщили о том, что по делу об инсценировке похищения задержаны и автор смс, и его предполагаемый сообщник.

"Может, кого-то доставляли для допроса. Бывают следственные мероприятия. Кого-то опросили, наверное, еще. Официально был доставлен и задержан один человек", - пояснил сотрудник пресс-службы МВД.

В ходе следственных мероприятий задержанный показал и место преступления, и место, где выкинул орудие преступления, уточнил он.

По его словам, причиной волнений в селе Ахты стали "эмоции родственников" Байрама Омарова, которые возвращались с похорон молодого человека. "Просили выдать подозреваемого в убийстве. Была проведена беседа с этими людьми, и после разговора они разошлись", - рассказал представитель МВД.

22-летний житель села Ахты, подозреваемый в убийстве Омарова, ранее повредил в ДТП дорогостоящий автомобиль, и владелец поврежденной машины оказывал на него давление, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Ахты Омар Исмаилов.

Байрам Омаров мог вызваться помочь ему достать требуемую сумму, после чего не смог этого сделать, предположил местный житель.

По его словам, родственники и знакомые как Омарова, так и задержанного молодого человека не могут понять причин и мотивов убийства. Оба характеризовались среди сельчан положительно, отметил он.

"Семья [Байрама Омарова] была спокойная. Парень ничем не выделялся. Был очень спокойный", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" друг семьи Омаровых Гасан Алимов.

Он уточнил, что не слышал о каких-либо угрозах в адрес Омарова либо иных причинах для беспокойства в его семье.