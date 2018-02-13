13 февраля 2018, 08:18

Заключенный в Адыгее осужден за вербовку в ИГ*

Житель Волгоградской области Алексей Матвеенко, отбывающий наказание в колонии Адыгеи по обвинению в краже и употреблении наркотиков, осужден за вербовку в ряды запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По данным ФСБ, находясь в колонии, заключенный стал посещать молельную комнату. Там он начал вербовать других осужденных после выхода на свободу выехать за рубеж, чтобы участвовать в деятельности ИГ*, заявили в УФСБ по Адыгее.

"Алексею Матвееву было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Он полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием, и дело было рассмотрено Северо-Кавказским окружным военным судом в особом порядке. Сегодня приговор вступает в законную силу", - цитирует 12 февраля представителя УФСБ по республике "Советская Адыгея".

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Матвеенко виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет "Юга.ру".

С новостями о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа можно ознакомиться на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Прокурор Кабардино-Балкарии рапортовал о возвращении из Сирии 17 боевиков", "Житель Ингушетии заподозрен в боях на стороне боевиков в Сирии", "".

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