Заключенный в Адыгее осужден за вербовку в ИГ*

13 февраля 2018, 08:18

Житель Волгоградской области Алексей Матвеенко, отбывающий наказание в колонии Адыгеи по обвинению в краже и употреблении наркотиков, осужден за вербовку в ряды запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По данным ФСБ, находясь в колонии, заключенный стал посещать молельную комнату. Там он начал вербовать других осужденных после выхода на свободу выехать за рубеж, чтобы участвовать в деятельности ИГ*, заявили в УФСБ по Адыгее.

"Алексею Матвееву было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Он полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием, и дело было рассмотрено Северо-Кавказским окружным военным судом в особом порядке. Сегодня приговор вступает в законную силу", - цитирует 12 февраля представителя УФСБ по республике "Советская Адыгея".

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Матвеенко виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет "Юга.ру".

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.