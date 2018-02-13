Палата адвокатов Армении прервала акцию протеста

13 февраля 2018, 04:45

Палата адвокатов Армении решила отказаться от запланированных протестных акций против законопроекта, согласно которому судьи смогут наложить штраф на защитников. Опрошенные "Кавказским узлом" члены палаты раскритиковали позицию ее руководства за отказ от бойкота.

"Кавказский узел" информировал, что 7 февраля адвокаты в Армении провели забастовку с требованием отказаться от принятия законопроекта "О Гражданском процессуальном кодексе", согласно одной из поправок в который судья наделяется правом штрафовать адвокатов на сумму до 100 тысяч драмов (примерно 208 долларов) вместо судебной санкции за неуважительное отношение к суду. Адвокаты продолжили акцию протеста 8 и 9 февраля. Несмотря на протесты, парламент страны 9 февраля утвердил законопроект в окончательном чтении.

21 декабря 2017 года парламент Армении принял законопроект о внесении изменений в Судебный кодекс. Согласно одной из поправок судья получил право штрафовать адвокатов за неуважительное отношение к суду. В январе 2018 года это положение было изъято из проекта поправок в Судебный кодекс, но лишь для того, чтобы внести его в Процессуальный. Петицию в знак протеста против введения штрафов подписали сотни адвокатов. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники раскритиковали новый Судебный кодекс.

Палата адвокатов после призыва к депутатам не принимать законопроект, который, по ее мнению, направлен на ограничение прав и свобод адвокатов, приняла решение вслед за принятием парламентом спорного законопроекта продолжить забастовку 14, 15 и 16 февраля. Однако уже 12 февраля палата выступила с новым заявлением, отказавшись от запланированных протестных акций, передает корреспондент "Кавказского узла".

Согласно новому заявлению палаты забастовка "откладывается". Так, в документе от имени инициативной группы палаты отмечается, что протестные акции были направлены парламенту, который свое решение уже принял. "Будут продолжены мероприятия, направленные против принятого с нарушениями законопроекта", - говорится в заявлении.

В частности, по словам авторов письма, планируется направить обращения к президенту страны с требованием не подписывать принятый парламентом законопроект, защитнику прав человека в республике – для оспаривания конституционности принятого правового акта, а также будет обсужден вопрос об обращении в Европейский суд по правам человека.

Еще в качестве альтернативного решения вопроса палата намерена обсудить с Минюстом гарантии независимости профессиональной деятельности адвокатов в нормах, предусматривающих возможность применения судебного штрафа, сообщается в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Члены Палаты адвокатов заявили о ее бессилии в борьбе с властями

Изначально чувствовался искусственный характер протестов Палаты адвокатов, заявил "Кавказскому узлу" адвокат Ерванд Варосян.

По его словам, руководство палаты не может бороться с решением властей, поскольку "всю палату подвели к ситуации, в которой она может действовать только по указаниям". "Искусственная борьба, естественно, не может дать результатов. Но, признаюсь, отказ от ранее запланированной забастовки даже для меня стал сюрпризом. Это абсолютное фиаско Палаты адвокатов. Эта структура не в состоянии спасти адвокатуру от краха", - заявил Варосян.

По словам адвоката Мушега Шушаняна, инициатива массовой общереспубликанской забастовки либо изначально была согласована с государственными органами, либо руководство палаты решило пойти на риск, прячась за спиной инициаторов забастовки с надеждой, что власти поддадутся шантажу и пойдут на компромисс.

"Но произошло то, что произошло. Наверняка, власти надавили... и оно [руководство палаты] решило вернуться "в поле конструктивного диалога", - отметил "Кавказскому узлу" Шушанян.