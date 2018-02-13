Представители НПО заявили о недемократичности выборов президента Азербайджана

13 февраля 2018, 06:56

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проводятся на фоне давления на НПО и правозащитные организации, заявил глава «Центра мониторинга выборов и обучения демократии» Анар Мамедли. Выборы проводятся в условиях ограничения демократических свобод, заявил глава Института демократических инициатив Акиф Гурбанов.

Как писал "Кавказский узел", голосование на выборах президента Азербайджана было изначально запланировано на 17 октября 2018 года. 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил выборы на 11 апреля, не уточнив причину переноса даты. Оппозиция раскритиковала это решение, объяснив его желанием властей "упростить фальсификации и не дать оппозиции времени на подготовку". Эксперты связали перенос выборов с угрозой экономического кризиса.

Решение не участвовать в выборах приняли Национальный совет демократических сил (НСДС), партия "Мусават", партия "Умид", а движение "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили о непризнании результатов выборов. Движение за демократию и благоденствие (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить внеочередные президентские выборы.

12 февраля "Центр мониторинга выборов и обучения демократии" выступил с заявлением в связи с назначением на 11 апреля внеочередных выборов, в котором эксперты центра дали оценку политико-правовой среде в стране, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Хотя распоряжение президента о назначении внеочередных выборов соответствует Конституции и Избирательному кодексу Азербайджана, однако это мероприятие противоречит принципам периодичности выборов и демократического конституционализма», - говорится в заявлении ЦМВОД.

По мнению экспертов центра, «распоряжение о внеочередных выборах не содержало состоятельных доводов, обосновывающих политическую потребность в их проведении, и было подписано без проведения открытых обсуждений в парламенте». Это затруднило подготовку к ним всех заинтересованных сторон, в том числе потенциальных кандидатов в президенты, а также местных и международных наблюдателей.

С другой стороны, отмечается в заявлении, наделение полномочиями назначать внеочередные президентские выборы заинтересованного в этом вопросе субъекта, то есть главу государства, не соответствует правилам демократического управления.

«Теоретически президент может назначать внеочередные выборы в выгодное ему время, к примеру, в период его высокого рейтинга, или, напротив, ожидаемого в связи с определенными событиями падения рейтинга в будущем. Поэтому наделение президента полномочиями, позволяющими ему необоснованно и несправедливо обеспечивать себе преимущества перед другими кандидатами, не может считаться легитимным с точки зрения потребностей демократического общества», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава ЦМВОД Анар Мамедли, комментируя заявление организации.

В своем заявлении ЦМВОД с сожалением констатирует, что «наличие в стране более 140 политзаключенных, принятие в стране мер, ограничивающих свободу выражения, включая блокировку сайтов ряда независимых СМИ, массовое преследование активистов социальных сетей в Интернете, не обеспечивают демократическую атмосферу накануне внеочередных президентских выборов».

Анар Мамедли напомнил, что в стране не прекращается давление на НПО и правозащитные организации, начатые после президентских выборов в октябре 2013 года, серьезно ограничены возможности гражданского общества для просвещения избирателей и организации мониторинга выборов.

«Рекомендации по совершенствованию избирательного законодательства и практики, выдвинутые после предыдущих президентских выборов БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ) и предложения Венецианской комиссии Совета Европы так и остались не услышанными. В итоге в стране не было проведено никаких реформ для обеспечения свободного волеизъявления народа, не создана конкурентная политическая среда, не обеспечены свободы выражения, собраний и объединений, не созданы возможности для свободной деятельности партий и институтов гражданского общества», - сказал Мамедли.

Он также отметил, что с учетом отказа от участия в выборах основных оппозиционных организаций Национального совета демократических сил и партии «Мусават», содержания в тюремном заключении лидера движения «Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгара Мамедова на внеочередных выборах создана ситуация политической безальтернативности.

В заявлении организации указывается также, что за прошедшие 15 лет не были выполнены рекомендации международных организаций о равном представительстве политических сил в избирательных комиссиях, объективном расследовании жалоб и упрощении регистрации кандидатов.

Анар Мамедли заявил о давлении на ЦМВОД после выборов 2013 года

ЦМВОД выдвинул ряд рекомендаций для того, чтобы внеочередные выборы прошли «в свободных и справедливых условиях». В частности, предложено освободить политзаключенных, признать право политических партий проводить собрания, в том числе протестные акции и отменить "реакционные нормы в законодательстве, принятые в последние три года, которые ограничивают деятельность местных и иностранных НПО, прекратить давления на активистов гражданского общества».

Эксперты также призвали восстановить деятельность в стране иностранных радио, прекратить блокировку независимых и оппозиционных сайтов, а также предоставить на государственном телевидении эфирное время для информирования избирателей о выборах, "в том числе для ознакомления с требованиями политических сил, не участвующих в выборах".

ЦМВОД стал преемником Центра мониторинга выборов, который проводил мониторинги выборов в Азербайджане с 2001 года. В 2008 году он был лишен государственной регистрации. Организация в 2013 году следила за ходом выборов президента Азербайджана. Наблюдение за избирательной кампанией велось по всей стране, наблюдатели от ЦМВОД также вели мониторинг голосования на 15% избирательных участков. В 91% случаев они, по их данным, выявили серьезные нарушения.

Анар Мамедли отметил, что после президентских выборов 2013 года на "Центр мониторинга выборов и обучения демократии" оказывается давление.

«Меня и исполнительного директора ЦМВОД Башира Сулейманлы арестовали по надуманным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве и так далее, и приговорили к тюремным срокам. Правда, мы досрочно вышли на свободу, но условий для прежней деятельности нет. Мы не можем получать донорскую помощь для реализации программ просвещения избирателей, проведения мониторингов. Волонтеры, которые сотрудничали с нами в регионах, теперь опасаются сотрудничать с нами. Все, что мы можем теперь делать, это проводить экспертизы лишь на энтузиазме наших экспертов», - заявил Мамедли.

Акиф Гурбанов считает объяснимым отказ от участия в выборах оппозиционных партий

«Внеочередные президентские выборы проводятся в Азербайджане в обстановке ограниченных демократических свобод», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший член ЦИК, глава Института демократических инициатив Акиф Гурбанов.

«В последние годы избирательное законодательство все время ухудшалось – сокращались сроки избирательной кампании, этапа предвыборной агитации. В стране ограничены условия для политической деятельности, свобода собраний, выражения, представители оппозиции не имеют доступа к телевидению. Избирательные комиссии формируются односторонне, и это не соответствует международным стандартам, что не раз отмечалось в рекомендациях БДИПЧ ОБСЕ. Власти агрессивно восприняли итоговую оценку президентских выборов 2013 года со стороны БДИПЧ ОБСЕ. А на парламентских выборах 2015 участие наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ – единственной организации осуществляющей мониторинг на комплексной и профессиональной основе - не было обеспечено», - сказал эксперт.

По мнению Гурбанова, «власти, возможно, формально пригласят наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, однако из-за недостатка времени для разворачивания миссии это вряд ли станет возможным».

«В оставшиеся менее чем два месяца до выборов уже вряд ли возможно выправить ситуацию», - сказал эксперт.

«Формально главным органом, организующим выборы, является ЦИК. Однако реально он не может влиять на обеспечение демократичности выборов. С одной стороны, ЦИК под контролем правящей партии. С другой стороны, ЦИК не имеет рычагов изменить политическую атмосферу в стране, создать равные условия для кандидатов в эфирном пространстве, обеспечить свободу собраний. Члены ЦИК от партий меньшинства также не могут выражать особое мнение, поскольку тем самым могут подвергнуть себя рискам», - сказал Гурбанов.

По его словам, на этом фоне отказ оппозиционных партий от участия на выборах вполне объясним.

«В стране не обеспечены политические свободы, не устранены ограничения в избирательном кодексе, не соблюдены рекомендации международных организаций. Отказ от участия оппозиционных партий в выборах станет показателем безальтернативности кампании, не обеспечения политического плюрализма и в конечном итоге несоответствия избирательной кампании стандартам ОБСЕ», - заявил Гурбанов.

Между тем стало известно, что Азербайджан пригласил БДИПЧ ОБСЕ за выборами президента. В настоящий момент ведется работа над формированием миссии по оценке потребностей, сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу БДИПЧ ОБСЕ.

«Так как планирование продолжается, информации об визите и составе наблюдателей пока нет», - цитирует агентство представителя пресс-службы БДИПЧ ОБСЕ.