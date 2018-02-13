Политологи скептически оценили возможность объединения грузинской оппозиции

13 февраля 2018, 02:36

Часть лидеров парламентских и непарламентских оппозиционных сил положительно оценила идею выдвижения единого кандидата в президенты Грузии, а часть отвергла возможность объединения с политическими противниками. Противоречия между партиями и отсутствие в их рядах перспективного общего кандидата помешают объединению, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Идею выдвижения единого кандидата в президенты Грузии от оппозиции озвучил третий президент страны Михаил Саакашвили, предложивший "Единому национальному движению" провести праймериз вместе с другими оппозиционными силами.

Согласно новой Конституции Грузии выборы президента в 2018 году в последний раз будут проведены путем прямого голосования. Срок полномочий президента, который будет избран в 2018 году, составит не пять, а шесть лет.

Единый кандидат от оппозиции должен быть выбран по справедливым и объективным правилам, подчеркнул Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". "Мы должны провести трехмесячные дебаты, поручить социологической компании рассчитать рейтинги и через три месяца поддержать кандидата с самым высоким рейтингом. Никакой отдельный партийный кандидат эффективным не будет", - приводит слова Саакашвили "Грузия Online".

Представители партий, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", назвали правильной идею объединения, но посетовали, что ее реализации может помешать разрозненность оппозиционных сил. При этом они отметили, что объединение усилий может дать оппозиции шанс на победу, и некоторые партии уже проводят неофициальные переговоры.

В непарламентской партии "Объединенное демократическое движение" указывают, что выдвинуть единого кандидата от оппозиции еще два месяца назад предложило созданное пятнадцатью непарламентскими партиями объединение "Совет лидеров".

"Уже третий месяц оппозиция предлагает всем партиям и общественности договорится о выдвижении единого кандидата в президенты Грузии. Эта идея - единственный шанс оппозиции победить на выборах. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" находится сейчас в такой электоральной ситуации, когда она не получает серьезной поддержки избирателей на выборах и потеряла свой электорат", - сказал один из лидеров "Объединенного демократического движения" Георгий Ахвледиани корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Ахвледиани, у кандидата "Грузинской мечты" нет ресурсов для получения более 50% голосов на президентских выборах, а разрозненность оппозиции - если другие партии не выдвинут в противовес ему единого кандидата, а предложат своих отдельных кандидатов - будет способствовать его победе.

"В этой ситуации хорошо проявится, какая партия реально оппозиционная, а какая контролируется "Грузинской мечтой", это будет хорошая люстрация для всех партий. О поддержке этой инициативы заявили абсолютно все партии за исключением "Европейской Грузии" и "Альянса патриотов Грузии". Мы надеемся, что обе эти партии также поддержат эту инициативу, и тогда на выборах будут все против "Грузинской мечты", - сказал Ахвледиани.

Представители парламентской партии "Единое национальное движение" выразили готовность сотрудничать и проводить консультации о едином кандидате со всеми партиями за исключением "явно пророссийских". Председатель партии Роман Гоциридзе убежден, что объединение усилий вокруг одного кандидата в президенты возможно.

"Эта инициатива несет серьезную политическую нагрузку, она оказывает влияние на настроение всех оппозиционных партий", - сказал Гоциридзе корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время в непарламентской партии "Новые правые" скептически относятся к перспективе объединения с ЕНД, считая эту партию "неприемлемой" для большинства населения страны. Политический секретарь "Новых правых" Манана Начкебия полагает, что инициатива выдвижения единого кандидата, озвученная лидером ЕНД Михаилом Саакашвили, столкнется "с препятствиями", хотя выдвижение единого кандидата прозападных партий она считает возможным.

"Сейчас проводятся неофициальные консультации по этому вопросу между тремя-четырьмя партиями, которые могут договориться. Скоро начнется проведение официальных консультаций. Я думаю, что можно договориться о едином кандидате, который сможет составить достойную конкуренцию кандидату от "Грузинской мечты", - сказала Начкебия корреспонденту "Кавказского узла".

"Альянс патриотов Грузии" пока не определился со своей позицией по вопросу выдвижения единого оппозиционного кандидата в президенты, сообщили в пресс-службе партии корреспонденту "Кавказского узла". Представители "Европейской Грузии" также пока отказываются комментировать этот вопрос.

Хмаладзе: победит тот, кто привлечет избирателей-нигилистов

Бывший депутат парламента Вахтанг Хмаладзе усомнился в возможности объединения всех оппозиционных сил вокруг одного кандидата. Он указал, что объединение партий с различным рейтингом и влиянием может не дать желаемого результата, а объединение самых рейтинговых партий маловероятно.

"Даже если такое объединение произойдет, то договориться по одному кандидату будет весьма сложно. Также очень многое зависит от того, насколько они смогут добиться симпатии избирателей. Наши избиратели довольно специфичны в своих настроениях, довольно высок нигилизм в отношении ко всем партиям. Предпочтения голосующих на выборах известны, поэтому решающее значение окажут избиратели, не принимающие обычно участия в голосовании - кто сможет их активизировать и привлечь на свою сторону, у того и будет шанс победить на выборах", - сказал Хмаладзе корреспонденту "Кавказского узла".

Хмаладзе указал, что низкий рейтинг правящей партии дает оппозиционерам шансы победить на выборах, однако в рядах "Грузинской мечты" есть популярные политики, пользующиеся симпатиями избирателей.

Политологи указали на отсутствие значимых фигур в оппозиции

Грузинские политологи, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", считают, что реализовать перспективную идею объединения оппозиции помешают противоречия между партиями. В то же время они указали на отсутствие в рядах оппозиции явного лидера, способного составить конкуренцию кандидату от правящей партии.

"Значимых фигур нет, пожалуй, и у "Грузинской мечты" тоже. Если у кого-нибудь будет статус единого кандидата от оппозиции, то вокруг этой фигуры, какой бы она ни была, может создаться какой-то имидж. В принципе такое объединение возможно, но другое дело, как это получится в этой ситуации", - сказал учредитель "Кавказского института мира, демократии и развития" Гия Нодия.

Идеи объединения оппозиции звучали и ранее, но в прошлом они терпели неудачу, указал аналитик Заал Анджапаридзе. Он не исключил, что невозможность самостоятельно составить конкуренцию кандидату от правящей партии подстегнет оппозиционные силы к объединению, но затруднился назвать оппозиционного политика, вокруг которого может произойти такое объединение.

"Все фигуры в оппозиции на виду и за ними так или иначе тянется негативный шлейф, никто из них пока не пользуется серьезной поддержкой избирателей. Мы не знаем кандидата от "Грузинской мечты" - когда станет известно, кого выдвигает правящая партия, тогда можно будет судить, кто из видных фигур оппозиции может составить ему конкуренцию, у кого может быть такая поддержка, чтобы он смог бы конкурировать хотя бы на равных", - сказал Анджапаридзе.

Дата выборов президента Грузии пока не определена. На сегодняшний день официально представлен только один кандидат в президенты Грузии - лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.