Житель Ростова-на-Дону оштрафован за экстремизм

12 февраля 2018, 20:29

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку.

Житель Ростова-на-Дону Роман Телегин признан виновным в возбуждении ненависти и вражды (часть 1 статьи 282 УК РФ) из-за публикаций в социальной сети. Приговор мужчине вынес Пролетарский районный суд.

Суд установил, что Телегин опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" материалы, "призывающие к совершению насильственных действий в отношении лиц иной национальности", сообщил сегодня со ссылкой на региональное управление ФСБ "Интерфакс-Юг".

По информации силовиков, Телегин неоднократно декларировал радикальные взгляды на различных форумах в интернете. Комментариев со стороны Романа Телегина или его адвокатов относительно приговора пока не поступало.

"Кавказский узел" также сообщал, что в декабре 2017 года было передано в суд дело жителя Сочи, обвиненного в экстремизме после размещения на своей странице в социальной сети нескольких видеофайлов.