Нурбарашенская тюрьма. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

12 февраля 2018, 16:54

Ереванцы потребовали от властей решить проблему тюремной канализации

Около 20 жителей Еревана вышли сегодня на акцию протеста у Нубарашенской тюрьмы. Они заблокировали дорогу и потребовали отремонтировать тюремную канализацию.

Жители Еревана в ходе акции протеста пожаловались на зловоние. Они перекрыли дорогу, заблокировав ее камнями. Через некоторое время на место прибыли силовики и призвали жителей открыть дорогу, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Вонь в Нубарашенском районе стоит постоянно, а в летний период там жить просто невозможно", - заявил один из участников акции, житель многоквартирного дома.

По его словам, канализационная система Нубарашенской тюрьмы вышла из строя и "вся эта грязь течет наружу". "Бывало, что вода стекала до самой дороги, а рядом наши здания. В наших квартирах невозможно жить, даже при закрытых окнах, такая вонь стоит", - отметил протестующий.

Запах от канализации особенно сильный после 18.00, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" еще одна участница акции. "В это время, видимо, арестованные купаются, стирают, и вся эта вода вытекает наружу", - рассказала жительница района.

По ее словам, местные жители обращались к руководству тюрьмы, но им ответили, что "для восстановления канализационной системы у них нет средств".

Жители домов также заявили, что не намерены расходиться и дождутся представителей властей, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями от руководства тюрьмы, а также представителей мэрии Еревана по поводу сложившейся ситуации "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

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