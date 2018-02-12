Землетрясение произошло близ Нальчика

12 февраля 2018, 16:35

Подземный толчок магнитудой 3.2 был зафиксирован в трех километрах от Нальчика, сообщили кабардино-балкарские спасатели.

По информации республиканского МЧС, сейсмособытие произошло на глубине 10 километров.

"Толчки не ощущались и жалоб от населения не поступало", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Землетрясение магнитудой 3.2 произошло на глубине 10 километров сегодня в 11.08 мск в местности с координатами 43.43 N; 43.60 E, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По информации сервиса "Яндекс-Карты", точка с указанными координатами находится на территории Черекского района Кабардино-Балкарии, примерно в 1,6 километра от села Хасанья, входящего в состав МО "Городской округ Нальчик".

"Кавказский узел" информировал, что вечером 30 января два подземных толчка магнитудой 3.2 и 3.4 были зафиксированы в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии с разницей менее чем в час. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.