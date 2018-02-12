Кубанские фигуристы завоевали бронзовую медаль Олимпиады

12 февраля 2018, 15:34

Воспитанники сочинского центра олимпийской подготовки Александр Энберт и Наталья Забияко сегодня заняли третье место в произвольной программе среди пар на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане из-за допинга в Сочи. Те российские спортсмены, которых допустят до участия в Играх, будут выступать под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами, решил МОК. 1 февраля Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 дисквалифицированных российских спортсменов.

Александр Энберт и Наталья Забияко, представляющие Центр олимпийской подготовки по фигурному катанию в Сочи, заняли третье место в произвольной программе среди пар на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщила сегодня пресс-служба Минспорта Краснодарского края.

В командном турнире по фигурному катанию российские фигуристы завоевали серебряную медаль, поскольку в общий зачет российской команды шли баллы, заработанные в отдельных видах программы, отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Помимо Энберта и Забияко, приглашение на участие в Олимпиаде получили 11 представителей Центра олимпийской подготовки по зимним видам Сочи, в том числе бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Александра Родионова, керлингистки Галина Арсенькина и Юлия Портунова, сноубордистка София Федорова, фристайлисты Алена Гриднева и Екатерина Столярова, информирует "Югополис".