11 февраля 2018, 20:42
Гражданин Азербайджана погиб в авиакатастрофе Ан-148
Среди 65 пассажиров на борту разбившегося сегодня самолета "Саратовских авиалиний" был гражданин Азербайджана, сообщил представитель оперативного штаба на месте крушения.
Самолет потерпел крушение сегодня после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области.
На борту Ан-148 находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли, сообщает "Интерфакс".
"Предварительно, на борту находился гражданин Азербайджана. Поступали данные о еще двух иностранных гражданах, пока они не подтвердились", - цитирует представителя оперативного штаба РИА "Новости".
"Родные жертв крушения Ту-154 под Сочи потребовали страховых выплат", "Сочинцы почтили память жертв авиакатастрофы", "Два человека погибли при крушении вертолета на Ставрополье".
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