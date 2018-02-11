Гражданин Азербайджана погиб в авиакатастрофе Ан-148

11 февраля 2018, 20:42

Среди 65 пассажиров на борту разбившегося сегодня самолета "Саратовских авиалиний" был гражданин Азербайджана, сообщил представитель оперативного штаба на месте крушения.

Самолет потерпел крушение сегодня после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области.

На борту Ан-148 находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли, сообщает "Интерфакс".

"Предварительно, на борту находился гражданин Азербайджана. Поступали данные о еще двух иностранных гражданах, пока они не подтвердились", - цитирует представителя оперативного штаба РИА "Новости".