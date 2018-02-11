Батальон военной полиции вернулся в Чечню из Сирии

11 февраля 2018, 12:16

393 сотрудника военной полиции вернулись в Чечню после полутора лет службы в сирийском Алеппо, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году в Сирию из Чечни был направлен батальон военной полиции Минобороны России. В июне 2017 года в Чечню из Сирии вернулись военнослужащие одного из подразделений военной полиции.

По словам Рамзана Кадырова, в Чечню прибыл личный состав батальона военной полиции, который в последние полтора года нес службу в сирийском городе Алеппо.

Всего в Чечню вернулись 393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева, написал сегодня Кадыров на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

В Надтеречном районе Чечни 25 сентября 2017 года прошли похороны погибшего в Сирии военнослужащего, служившего в подразделении военной полиции. Сотрудник подразделения военной полиции Магомед Тербулатов погиб в Сирии в ходе боестолкновения с боевиками, сообщил источник в чеченском военкомате.

Напомним, что в декабре 2016 года, когда готовилась отправка в Сирию батальона из Грозного, по информации источников "Кавказского узла", 12 чеченских военнослужащих были уволены со службы за отказ от участия в командировке.

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