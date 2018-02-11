Продлен прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

11 февраля 2018, 06:55

Опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 11 февраля, сообщили спасатели.

"Кавказский узел" писал, что ранее спасатели объявили до вечера 10 февраля предупреждение о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии.

Лавиноопасность в Кабардино-Балкарии сохранится до 18.00 мск 11 февраля на высотах от тысячи метров над уровнем моря, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в расположенном на высоте 1775 метров над уровнем моря селе Эльбрус будет без осадков, западный ветер скоростью девять метров в секунду. Температура воздуха составит два градуса мороза. В ночь на 12 февраля изменится только температура, опустившись до отметки минус шесть градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать метеорологические данные для получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.