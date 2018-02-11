Елена Носова отказалась от предложения мэрии Сочи поселиться в общежитии

11 февраля 2018, 04:27

Мэрия Сочи предложила решить жилищную проблему уволенного из школы учителя Елены Носовой, предоставив ей комнату в общежитии и должность в администрации города. Елена Носова отказалась от таких условий мирового соглашения, заявив, что работа не соответствует ее образованию, а в общежитии нет условий для проживания с маленьким ребенком.

Как сообщал "Кавказский узел", учительница Елена Носова подала иск в суд, требуя восстановить ее в должности. По мнению учителя, ее уволили из школ за то, что она предала гласности информацию об условиях, в которых вынуждены учиться ученики, а также о том, что ряд учителей вынуждены проживать в помещениях школы из-за отсутствия жилья. После того, как конфликт вызвал общественный резонанс и за уволенную учительницу вступился губернатор, Носова и администрация школы договорились заключить мировое соглашение о том, что с Носовой снимается увольнение по статье, а она забирает свое заявление из суда. Утверждение мирового соглашения дважды было перенесено из-за неявки директора школы в суд. 6 февраля Управление по образованию и науке администрации Сочи сообщило об увольнении директора школы.

О своем увольнении педагог Елена Носова сообщила на смс-сервис "Кавказского узла". По мнению Носовой, ее преследуют за защиту прав школьников. Елена Носова через суд потребовала восстановить ее в должности. По ее мнению, увольнение связано с размещением в Интернете видеоролика о плохом состоянии школьного кабинета. В школе прошла внутренняя проверка, по итогам которой учительница была уволена за "повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения".

Власти Сочи пошли навстречу учительнице, заявил глава администрации города Анатолий Пахомов.

"От души пытался помочь молодому специалисту и предложил то, чем располагаю: комнату в общежитии на Донской с по следующим ремонтом; должность при мэрии и зарплату в 30 000 рублей. Но учительница от всего отказалась. Сказала, что это такое предложение унижает ее человеческое достоинство", - рассказал Анатолий Пахомов корреспонденту "Кавказского узла".

Елена Носова подтвердила, что отказалась от предложения.

«Администрация не должна выборочно раздавать служебное жилье специалистам. Кому-то отдельные квартиры, а кому-то - общежития, в которых нельзя жить. У меня маленький ребенок, я не могу им рисковать проживанием в условиях общежития на Донской», - сказала корреспонденту Елена Носова.

Она добавила, что получила ответ на свою жалобу в прокуратуру. Ответ подписан начальником управления по образованию и науке (УОН) Ольгой Медведевой.

Носова обратила внимание, что ставила перед сотрудниками прокуратуры вопрос об ответственности самой Медведевой.

В ответе (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»), говорится, что факты недостающей учебной мебели в кабинете № 4 подтвердились, также чиновники подтвердили, что в школе необходимо провести ремонт. «За нарушения административные работники привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в документе, без указаний на то, какие именно работники привлечены и к какой именно ответственности.

Чиновники также подтвердили, что 13 семей учителей проживают в помещениях школы, так как жить им с 2005 года больше негде. В части невыплаты учительнице зарплаты за вредность Медведева нарушений не нашла.

В части оплаты труда и вредности школьного предприятия, чиновница отказалась признать ошибки.

Елена Носова считает недопустимым факт передачи жалобы тем, на кого она жаловалась. «10 февраля мне вручили в УОН ответ на мою жалобу в отношении полного бездействия муниципальных служащих Сочи в отношении наведения порядка в школе № 4, которую я направляла прокурору. Не дождавшись ответа, пошла в прокуратуру. Там мне сообщили, что мою жалобу переправили в УОН, а так же в инспекцию труда. То есть прокуратура уклонилась от проверки моих доводов и удовлетворилась пересылкой моего заявления чиновникам, которые и ранее уклонялись от проведения каких-либо проверок», - рассказала Елена Носова.

Прокуратура не должна была пересылать жалобу Носовой в управление образования, считает адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

«В законе есть прямой запрет на пересылку жалоб заявителей тем, кто сам нарушает закон и права заявителя», - отметил Михаил Охрименко, сославшись на п. 5 статьи 10 из ФЗ «О прокуратуре РФ» - «Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются».