Жители Чечни пожаловались на неожиданный рост цен на газ

11 февраля 2018, 03:28

Квитанции за коммунальные услуги, полученные в феврале, стали сюрпризом для многих жителей Чечни из-за повышенных цен на газ. Очередное повышение планируется с 1 июля, заявила компания "Газпром межрегионгаз Грозный".

Цены на газ для бытовых потребителей в Чечне выросли с 1 января, однако большинство абонентов узнали об этом только в начале февраля. Повышения цен на ЖКУ, как говорят многие абоненты, они ожидали только летом, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Тарифы на газ у нас подняли, как выяснилось, с 1 января. Это повышение довольно непонятное и неожиданное. Вроде бы до середины текущего года тарифы на ЖКУ по стране поднимать не собирались. Во всяком случае, об этом писали в СМИ, да и президент Путин тоже вроде бы делал на этом акцент. В любом случае, такой «ползучий» рост тарифов на все и вся ничего хорошего рядовым гражданам не сулит. Под конец года у нас почти наполовину подняли тарифы на воду, повысили цены за вывоз мусора, теперь вот еще и газ подорожал. Конечно, люди недовольны», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного, работник одного из республиканских ведомств Ваха.

«Обычно ЖКУ за прошедший месяц я оплачиваю в первую неделю нового. Вчера ходила платить за газ, вышло больше, чем бывало прежде. Оказалось, нам с 1 января повысили тарифы, и теперь за тысячу кубов газа надо платить 3 700 с чем-то рублей, вместо прежних 3 тысяч 250 с лишним. Кассир сказала мне, что летом цена на газ снова повысится. Известие, конечно же, не из приятных», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Каха.

«Никто нас о предстоящем повышении тарифов на газ не предупреждал, даже в декабре об этом ничего не говорилось. С января, оказывается, подняли цены примерно на 4 рубля за куб, а узнали об этом люди только в начале этого месяца. Обычно начисление производится в конце месяца, после 25-го числа, а оплату многие производят в первых числах нового месяца. О том, что платить нужно больше, люди узнают только в кассе», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Адам.

«Когда люди начинают высказывать недовольство ростом тарифов на коммунальные услуги, наша власть, как правило, упирает на то, что в соседних регионах тарифы выше. Может быть это и так, но там не было войны, нет таких проблем с безработицей, как у нас, хотя официально с этим тоже все благополучно, нет того чиновничьего беспредела, что царит здесь. У нас основная масса населения не живет, а выживает, кто бы там что не говорил», – заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного, пенсионерка Лариса.

По словам женщины, львиная доля ее пенсии уходит на оплату коммунальных услуг и продукты питания.

«Растут ведь не только тарифы, растут и цены на продукты, дорожают лекарства, проезд в общественном транспорте вот, повысили тоже. Просто жить у нас с каждым годом становится все дороже. Добавили вот пенсию на 300 рулей, а траты увеличились на все 3 тысячи. Разве это дело?» - задается вопросом женщина.

Работники расчетных центров сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что претензии из-за роста тарифов люди предъявляют им.

«Каждый день я обслуживаю сотни человек. Самое неприятное, это когда они начинают предъявлять претензии относительно повышения тарифов. И проклятия можно услышать, и оскорбления, хотя ни я, ни другие кассиры никакого отношения к повышению цен не имеем. Но выплеснуть свои эмоции на нас людям гораздо легче, чем разбираться с начальством», - сказала сотрудница РКЦ в Грозном Зарема.

В компании «Газпром межрегионгаз Грозный» подтвердили, что для населения были повышены тарифы на газ.

«С января по решению правления Госкомитета цен и тарифов республики от 26 декабря прошлого года в республике введены новые тарифы на газ. За тысячу кубометров природного газа потребители теперь платят 3 тысячи 724, 22 рубля вместо прежних 3 тысяч 325, 20 рублей. С 1 июля тариф возрастет до 4 тысяч 245, 00 рублей за тысячу кубометров», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании.

Собеседник отметил также, что, несмотря на повышение, тарифы на природный газ в Чечне остаются одними из самых низких в регионе.

«Тарифы у нас самые низкие по Северному Кавказу и одни из самых низких по стране. Например, на конец прошлого года, когда тысяча кубометров газа у нас стоила всего чуть более 3 тысяч 300 рублей, в других республиках, например, в Дагестане, Ингушетии или Северной Осетии, этот тариф был выше 5 тысяч рублей, а в Краснодарском крае и Карачаево-Черкессии составлял более 6 тысяч», - подчеркнул он.

Представитель министерства труда, занятости и социального развития Чечни, комментируя повышение тарифов на природный газ для населения, рассказал, что малообеспеченные семьи имеют право на получение субсидий.

«Действительно, тарифы на ЖКУ растут, но это общая тенденция, а не только проблема жителей нашей республики. Для решения этой проблемы существует система субсидирования отдельных категорий населения. Получить субсидию можно в том случае, если сумма ежемесячной оплаты коммунальных услуг превышает 22 процента от общего дохода семьи. Для получения субсидии необходимо подать установленный пакет документов органы соцзащиты», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" чиновник.