Найден пропавший на Эльбрусе турист

10 февраля 2018, 20:52

Спасатели нашли живым туриста из Москвы в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5200 метров и оказали ему помощь в спуске на поляну Азау.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня на Эльбрусе начались поиски туриста из Москвы, который 9 февраля не вернулся на контрольную точку и не вышел на связь.

Поиски были завершены в 17.30 мск. "Чувствует турист себя хорошо, в медицинской помощи не нуждается", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сотрудники МЧС сопроводили туриста на поляну Азау.