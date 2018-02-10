10 февраля 2018, 20:52
Найден пропавший на Эльбрусе турист
Спасатели нашли живым туриста из Москвы в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5200 метров и оказали ему помощь в спуске на поляну Азау.
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня на Эльбрусе начались поиски туриста из Москвы, который 9 февраля не вернулся на контрольную точку и не вышел на связь.
Поиски были завершены в 17.30 мск. "Чувствует турист себя хорошо, в медицинской помощи не нуждается", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Сотрудники МЧС сопроводили туриста на поляну Азау.
"Латвийский турист погиб в Кабардино-Балкарии", "Вторая пострадавшая на Эльбрусе скончалась во время эвакуации", "Тело погибшего сноубордиста эвакуировано с горы Чегет".
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