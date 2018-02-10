10 февраля 2018, 18:22

Турист пропал в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели вышли на поиски туриста из Москвы, пропавшего на Эльбрусе 9 февраля.

Сообщение о том, что турист не вышел на связь, поступило в МЧС сегодня в 13:20 мск. "Согласно регистрации, турист из Москвы, должен был вернуться на контрольную точку 9 февраля", - проинформировали в ведомстве.

Восемь человек отправились на поиски туриста. "Поисково-спасательные работы будут вестись в районе "Приюта 11", на высоте 4200 метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал о туристах из Беларуси, пропавших на Эльбрусе 17 января. 26 января они были найдены живыми на восточном склоне Эльбруса, на высоте 3600 метров.

Примечание:

"Латвийский турист погиб в Кабардино-Балкарии", "Вторая пострадавшая на Эльбрусе скончалась во время эвакуации", "Тело погибшего сноубордиста эвакуировано с горы Чегет".

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