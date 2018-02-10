Двое предполагаемых боевиков убиты в Ингушетии

10 февраля 2018, 11:51

Силовики убили двух человек в ходе контртеррористической операции в Ингушетии, сообщил НАК.

По данным Национального террористического комитета, убитые причастны к преступлениям террористической направленности.

Подробности операции не сообщаются, отмечает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что вечером 5 ноября 2017 года у села Яндаре в Ингушетии произошло нападение на пост ДПС. Погибли двое полицейских, НАК сообщил о двух убитых боевиках. По подозрению в причастности к нападению задержаны трое жителей Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах республики. Знакомый убитого участника нападения на пост в Яндаре, заявил, что его избивали и пытали ингушские силовики.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений.