10 февраля 2018, 11:51

Двое предполагаемых боевиков убиты в Ингушетии

Силовики убили двух человек в ходе контртеррористической операции в Ингушетии, сообщил НАК.

По данным Национального террористического комитета, убитые причастны к преступлениям террористической направленности.

Подробности операции не сообщаются, отмечает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что вечером 5 ноября 2017 года у села Яндаре в Ингушетии произошло нападение на пост ДПС. Погибли двое полицейских, НАК сообщил о двух убитых боевиках. По подозрению в причастности к нападению задержаны трое жителей Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах республики. Знакомый убитого участника нападения на пост в Яндаре, заявил, что его избивали и пытали ингушские силовики.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений.

Примечание:

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