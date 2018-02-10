10 февраля 2018, 11:51
Двое предполагаемых боевиков убиты в Ингушетии
Силовики убили двух человек в ходе контртеррористической операции в Ингушетии, сообщил НАК.
По данным Национального террористического комитета, убитые причастны к преступлениям террористической направленности.
Подробности операции не сообщаются, отмечает "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что вечером 5 ноября 2017 года у села Яндаре в Ингушетии произошло нападение на пост ДПС. Погибли двое полицейских, НАК сообщил о двух убитых боевиках. По подозрению в причастности к нападению задержаны трое жителей Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах республики. Знакомый убитого участника нападения на пост в Яндаре, заявил, что его избивали и пытали ингушские силовики.
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений.
"Ингушские силовики привлекли генетиков к опознанию смертника", "Отец Асхаба Албакова заявил в суде о невиновности сына", "Родственники Исы Гамботова связали его преследование с осетино-ингушским конфликтом".
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