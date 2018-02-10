10 февраля 2018, 06:53

Силовики проверяют документы в двух районных администрациях Дагестана

Сотрудники силовых структур изъяли документацию из администрации Рутульского района Дагестана и проверили документы администрации Кайтагского района, сообщили источники.

Документацию администрации Рутульского района проверяют сотрудники ФСБ, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, прокуроры и следователи, проинформировал источник.

"Идет изъятие документов многих учреждений", - сообщил он вечером 9 февраля, передает NEWS-R.

В тот же день силовики, в том числе из других регионов, пришли с проверкой и в администрацию Кайтагского района. Обысков они не проводили и документы не изымали. Проверяющих интересовала прежде всего финансовая документация местного управления образования, со ссылкой на источник в администрации Кайтагского района информирует "Кавказ.Реалии".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 8 февраля силовики изъяли в администрации Дербентского района документы, связанные с земельной сферой. Выемка документов прошла без задержаний чиновников, уточнил источник в силовых структурах.

Напомним, что с января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Чиновник Россельхознадзора арестован в Дагестане по делу о поборах с дальнобойщиков", "Силовики недосчитались 386 миллионов в бюджете Дагестана", "Силовик сообщил о проверках в Росимуществе Дагестана".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 февраля 2018, 07:55

10 февраля 2018, 06:53

10 февраля 2018, 05:54

10 февраля 2018, 05:11

10 февраля 2018, 04:15

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты