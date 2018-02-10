Силовики проверяют документы в двух районных администрациях Дагестана

10 февраля 2018, 06:53

Сотрудники силовых структур изъяли документацию из администрации Рутульского района Дагестана и проверили документы администрации Кайтагского района, сообщили источники.

Документацию администрации Рутульского района проверяют сотрудники ФСБ, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, прокуроры и следователи, проинформировал источник.

"Идет изъятие документов многих учреждений", - сообщил он вечером 9 февраля, передает NEWS-R.

В тот же день силовики, в том числе из других регионов, пришли с проверкой и в администрацию Кайтагского района. Обысков они не проводили и документы не изымали. Проверяющих интересовала прежде всего финансовая документация местного управления образования, со ссылкой на источник в администрации Кайтагского района информирует "Кавказ.Реалии".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 8 февраля силовики изъяли в администрации Дербентского района документы, связанные с земельной сферой. Выемка документов прошла без задержаний чиновников, уточнил источник в силовых структурах.

Напомним, что с января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".