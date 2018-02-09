09 февраля 2018, 21:03

Кишечная инфекция диагностирована у 14 астраханских школьников

Четырнадцать учеников начальной школы в Астрахани пожаловались на рвоту, температуру и диарею. В школе нарушались правила организации питания, сообщил Роспотребнадзор.

Все школьники обратились за медицинской помощью в один день, 8 февраля. У всех обнаружена кишечная инфекция.

В школе была проведена проверка. "Выявлены нарушения в организации питания учащихся, несоблюдение дезинфекционного режима и правил личной гигиены сотрудников и учащихся", - говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Астраханской области.

Комментариев от руководства школы относительно данной информации не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2017 года из-за туберкулеза у одного из учителей в Астрахани был закрыт лицей.

Примечание:

"Гонконгский грипп выявлен у пятерых жителей Калмыкии", "Число закрытых на карантин классов в Волгограде достигло 85", "Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Краснодаре и Новороссийске".

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