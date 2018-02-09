09 февраля 2018, 17:09

Житель Волгоградской области осужден за экстремистские публикации

Суд признал виновным в пропаганде радикального ислама через Интернет жителя Камышина, уже осужденного за грабеж и половую близость с несовершеннолетней.

Согласно приговору суда, 25-летний житель Волгоградской области с августа по октябрь 2016 года разместил в одной из соцсетей аудиофайлы с угрозами тем, кто не разделяет идей исламизма. Дело было возбуждено уже после того, как камышинец оказался в заключении за другие преступления.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности, отношения к религии, совершенные с использованием сети "Интернет"). По совокупности с прежним приговором он получил пять лет колонии строгого режима, говорится сегодня на сайте следственного управления СКР по Волгоградской области.

Срок, назначенный непосредственно за публикации в соцсети, в сообщении не уточняется. Комментариев от осужденного или его представителей относительно вердикта суда не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 июля 2017 года в разжигании вражды был обвинен другой пользователь соцсетей из Волгоградской области.

Примечание:

"Пользователи соцсетей приняли соцролик в Краснодаре за видео ИГ", "Пенсионер на Кубани заподозрен в экстремизме", "Ростовчанин из Misanthropic Division* приговорен к лишению свободы за экстремистские материалы".

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