Депутаты поддержали запрет на ввоз праворульных машин в Армению

09 февраля 2018, 23:58

Парламент Армении сегодня одобрил в первом чтении инициативу правительства о запрете на импорт праворульных автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", 18 января правительство Армении одобрило законопроект, предполагающий запрет на импорт праворульных машин с 1 апреля до 1 октября 2018 года. Ожидается, что к октябрю Евразийская экономическая комиссия внесет изменения в техрегламент стран Таможенного союза и в список стран, запрещающих эксплуатацию таких машин, пояснил глава Минтранса Ваан Мартиросян.

Первоначально Минтранс Армении предложил запретить не только ввоз автомобилей с правым рулем, но и эксплуатацию уже ввезенных. Это вызвало протест автовладельцев. 7 января около тысячи протестующих провели в Ереване автопробег, после чего правительство пошло на уступки. 12 января автодилеры потребовали отказаться и от запрета импорта праворульных машин, но представитель правительства исключил такую возможность.

За то, чтобы принять законопроект в первом чтении, сегодня проголосовали 63 депутата парламента Армении. Против проекта проголосовали 34 депутата, передал корреспондент "Кавказского узла".

Запретом на импорт праворульных машин правительство способствует ввозу в Армению старых автомобилей, не соответствующих современным экологическим требованиям, заявил на заседании депутат от фракции оппозиционного блока "Елк" Геворг Горгисян.

Инициаторы проекта не привели достаточно обоснованных аргументов в пользу запрета, пояснил на заседании парламента противник запрета, депутат от фракции оппозиционного блока "Царукян" Геворг Петросян.

Напомним, что, по мнению авторов законопроекта, правостороннее расположение руля в машине ограничивает водителю обзор при маневрах в условиях левостороннего движения. Глава Минтранса Ваан Мартиросян, сославшись на статистику полиции и страховых компаний, сообщил, что число ДТП с участием праворульных машин на 28% превышает число аварий с леворульными авто, при том люди получают травмы при "праворульных" авариях на 39% чаще. Однако противники запрета утверждают, что этот довод не подтверждается статистикой ДТП или другими исследованиями.

Опрошенные "Кавказским узлом" ереванские водители высказали разные мнения относительно безопасности автомобилей с правым рулем, а российские эксперты указали на ряд преимуществ, имеющихся у праворульных машин - в частности, высокое качество, обусловленное их производством для внутреннего рынка, удобство для использования инвалидами.