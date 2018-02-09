Фотография, на которой житель Краснодарского края потушил сигарету об икону в храме. Фото: Пресс-служба Горячий Ключ. Онлайн. Краснодарский край vk.com/gorkl

09 февраля 2018, 15:37

Кубанец арестован после публикации фото осквернения иконы

Мировой судья постановил сегодня заключить под стражу на девять суток студента, который, по данным полиции, потушил сигарету об икону на стене церкви в Горячем Ключе.

"Кавказский узел" cообщал, что 18-летнего жителя Горячего Ключа задержали в Краснодаре 8 февраля. Ему вменяется неповиновение полиции, однако следствие не исключило, что по завершении проверки будет возбуждено дело об оскорблении чувств верующих.

Правоохранители заинтересовались фотографией, опубликованной в соцсети 6 февраля. На снимке видно, как молодой человек тушит сигарету об икону на стене храма святого Архангела Михаила в станице Мартанской под Горячим Ключом, сообщила краевая полиция. Впоследствии фото было удалено.

Суд поместил задержанного студента под административный арест сроком девять суток, передает информацию краевого управления полиции "Юга".

Решение вынес мировой судья города Горячий Ключ, уточняет "Интерфакс". Следственная проверка в связи с осквернением иконы в станице Мартанской продолжается, со ссылкой на представителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталью Смяцкую сообщает издание.

Комментариев от самого арестованного или его представителей не поступало.

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