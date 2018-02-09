Чиновник Минобра Дагестана заподозрен в получении миллионной взятки

09 февраля 2018, 16:07

Бывший чиновник Министерства образования Дагестана Муслим Гамзатов, по версии следствия, подозревается в том, что получил 1,1 млн рублей от директоров оздоровительных лагерей за право принять детей на отдых. Местонахождение Гамзатова пока не известно, отметил представитель СК России.

По данным представителя СК России, инцидент произошел в 2014 году.

"В 2014 году Гамзатов, являясь начальником управления дополнительного образования Министерства образования и науки Дагестана, потребовал и получил от директоров лагерей взятку в 1,1 млн рублей за право заключения государственных договоров на оздоровление детей", - со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Расула Темирбекова сообщает сегодня РИА "Новости".

По его словам, данные факты выявлены сотрудниками полиции ГУМВД России по СКФО в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве подозреваемым взятки у другого директора оздоровительного центра.

"Принимаются меры по установлению местонахождения подозреваемого", - со ссылкой на представителя СК России передает ТАСС.

Сотрудник ведомства также отметил, что дело расследуется по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Данная статья предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По данным на 15.50 мск 9 февраля, на сайте Минобразования Дагестана Муслим Гамзатов не числится в должности начальника Управления дополнительного образования. Согласно сайту министерства, начальном отдела дополнительного образования детей является Лариса Калмыкова.

При этом информационно-аналитический портал On Kavkaz сообщил 23 марта 2017 года, что "начальник Управления дополнительного образования Муслим Гамзатов по совместительству является племянником министра Шахова, и уже около месяца скрывается".

Комментариев представителей Муслима Гамзатова по поводу заявления следствия пока не поступало. Также нет подтверждения данных, опубликованных аналитическим порталом.

"Кавказский узел" писал, что сообщение о новых эпизодах в деле Гамзатова появилось на фоне "кадровых чисток" в Дагестане. 31 октября 2017 года в доме главы министерства Шахабаса Шахова были проведены обыски, а 19 декабря 2017 года Владимир Васильев освободил его от должности министра, объяснив это "безобразной работой" чиновника. 6 февраля Шахов был доставлен в Москву и арестован по решению суда. При этом бывший министр образования и науки Дагестана отверг обвинения в хищении денег из бюджета.

Сам Шахабас Шахов растерян и не считает себя виновным, заявила член ОНК Москвы



Шахабас Шахов не считает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявила член ОНК Москвы Когершын Сагиева, которой удалось пообщаться с бывшим министром образования и науки Дагестана в СИЗО Лефортово.

По мнению Сагиевой, бывший министр был растерян и не понимал, по какой причине он оказался в следственном изоляторе. "Мне кажется, что я была вообще первым человеком, который с ним в СИЗО Лефортово разговаривал", - заявила она в эфире "Дождя".

При этом, по ее словам, подробности уголовного дела члены ОНК с Шаховым не обсуждали, поскольку у них "были ограничены в этом смысле возможности". "Он считает себя невиновным, это главное, что я могу сказать по этому поводу", - подчеркнула Когершын Сагиева.

Шахабас Шахов был очень взволнован, сильно нервничал, был растерян и, как показалось журналистке, не понимал, что произошло и как он оказался в СИЗО, сообщает "Молодежь Дагестана".

Комментариев представителей Шахабаса Шахова, а также представителей правоохранительных органов и следствия по поводу заявления Когершын Сагиевой пока не поступало.

При этом жители Дагестана полярно оценили перемены в руководстве республики, и обсуждают в соцсетях пикет жителя Махачкалы. По мнению вышедшего на пикет махачкалинца, пост премьер-министра республики должен был занять человек из Дагестана, а не Артем Здунов, работавший до этого министром экономики Татарстана. Видео с заявлением махачкалинца, размещенное в Instagram, к 12.20 мск 8 февраля собрало 146 093 просмотра и 3 559 комментариев. Часть участников дискуссии под видео поддержала пикетчика, при этом другие пользователи Instagrama сочли, что махачкалинец связан с кем-то из отправленных в отставку чиновников.

Несмотря на то, что комментарии под записью не являются репрезентативной выборкой, "Кавказский узел" проанализировал их и выявил основные тренды. Число просмотров записи и комментариев к ней продолжает расти, хоть и медленно. По состоянию на 15.30 мск 9 февраля, число просмотров увеличилось до 159 тысяч и добавилось 153 новых комментария.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.