Пикет шахтеров в Гуково. 1 февраля 2018 г. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

09 февраля 2018, 11:50

Гуковские шахтеры начали сбор подписей за выплату долгов из резерва региона

На встрече 8 февраля горняки, требующие погашения долгов по зарплате, одобрили обращение к губернатору Ростовской области с просьбой выплатить долги из регионального резервного фонда.

Как писал "Кавказский узел", шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", регулярно проводят акции, требуя погашения долгов по зарплате и выдачи пайкового угля. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей. Региональные власти заявили, что протестующие получат деньги лишь после реализации имущества компании.

О том, что пикеты на 13 и 15 февраля у ДК шахты "Ростовская" в Гуково согласованы, стало известно сегодня, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» по телефону член инициативной группы горняков Татьяна Авачева.

По ее словам, 8 февраля горняки собрались во дворе дома одного из постоянных участников акций в Гуково, так как пикет в этот день чиновники отказались согласовать. В мэрии горнякам мотивировали свой отказ проведением мероприятий в связи с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

На встрече 8 февраля, по словам Татьяны Авачевой, присутствовало 60 человек. Они одобрили и начали подписывать подготовленное инициативной группой заявление к губернатору Ростовской области Юрию Голубеву с просьбой использовать средства регионального резервного фонда для оказания материальной помощи работникам "Кингкоул" и шахты "Восточная". Деньги можно будет вернуть в резервный фонд позднее, после продажи оборудования обанкротившихся шахт, предложили горняки.

На пикете присутствовали и работники акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика "Гуковская"», которые заявили, что им не выдавали положенный пайковый уголь с начала 2017 года. По словам Татьяны Авачевой, лидер инициативной группы сотрудников фабрики Тамара Мерклич озвучила информацию о том, что в прокуратуре Гуково обещали решить их вопрос, и что 15 февраля им должны уже привести уголь.

Также горнякам на встрече сообщили, что в администрации Гуково планируют 9 февраля решить проблему с транспортом для того, чтобы в понедельник, 12 февраля, им была доставлена первая партия угля с шахты "Шерловская" весом 50 тонн. 6 февраля об этом же корреспонденту "Кавказского узла" сообщил юрист шахтёрского профсоюза Вячеслав Калюжин.

Почти все население Гуково из-за закрытия шахт оказалось в бедственном положении - люди не имеют работы и, соответственно, средств к существованию, цены на коммунальные услуги очень высоки, а угля для отопления домов у многих нет, рассказали шахтеры на пресс-конференции в Москве 24 января.

Напомним, министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов еще 12 декабря обещал бывшим сотрудникам "Кингкоула" 100 тонн пайкового угля. 1 февраля власти объяснили задержку отсутствием транспорта.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"Профсоюз назвал сроки доставки угля гуковским шахтерам", "Шахтеры потребовали предотвратить экологическую катастрофу в Гуково", "Имущество шахт "Кингкоула" продано втрое дешевле начальной цены".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 февраля 2018, 19:47

  • Братья Курбановы отказались от адвоката

    Братья Исмаил и Мухтар Курбановы, найденные у силовиков в Махачкале после исчезновения 6 февраля в Каякетском районе Дагестана, отказались от услуг нанятого отцом адвоката. Мухтар, по словам отца, решил признаться в причастности к сирийским боевикам.

09 февраля 2018, 19:41

09 февраля 2018, 19:40

09 февраля 2018, 18:41

09 февраля 2018, 18:35

  • Саакашвили заявил о попытке задержания в Киеве

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о попытке задержания его группой вооруженных людей, когда он проводил встречу в одном из отелей Киева. Силовики и Госпогранслужба Украины отвергли свою причастность к задержанию Саакашвили.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей