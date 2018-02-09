Гуковские шахтеры начали сбор подписей за выплату долгов из резерва региона

09 февраля 2018, 11:50

На встрече 8 февраля горняки, требующие погашения долгов по зарплате, одобрили обращение к губернатору Ростовской области с просьбой выплатить долги из регионального резервного фонда.

Как писал "Кавказский узел", шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", регулярно проводят акции, требуя погашения долгов по зарплате и выдачи пайкового угля. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей. Региональные власти заявили, что протестующие получат деньги лишь после реализации имущества компании.

О том, что пикеты на 13 и 15 февраля у ДК шахты "Ростовская" в Гуково согласованы, стало известно сегодня, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» по телефону член инициативной группы горняков Татьяна Авачева.

По ее словам, 8 февраля горняки собрались во дворе дома одного из постоянных участников акций в Гуково, так как пикет в этот день чиновники отказались согласовать. В мэрии горнякам мотивировали свой отказ проведением мероприятий в связи с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

На встрече 8 февраля, по словам Татьяны Авачевой, присутствовало 60 человек. Они одобрили и начали подписывать подготовленное инициативной группой заявление к губернатору Ростовской области Юрию Голубеву с просьбой использовать средства регионального резервного фонда для оказания материальной помощи работникам "Кингкоул" и шахты "Восточная". Деньги можно будет вернуть в резервный фонд позднее, после продажи оборудования обанкротившихся шахт, предложили горняки.

На пикете присутствовали и работники акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика "Гуковская"», которые заявили, что им не выдавали положенный пайковый уголь с начала 2017 года. По словам Татьяны Авачевой, лидер инициативной группы сотрудников фабрики Тамара Мерклич озвучила информацию о том, что в прокуратуре Гуково обещали решить их вопрос, и что 15 февраля им должны уже привести уголь.

Также горнякам на встрече сообщили, что в администрации Гуково планируют 9 февраля решить проблему с транспортом для того, чтобы в понедельник, 12 февраля, им была доставлена первая партия угля с шахты "Шерловская" весом 50 тонн. 6 февраля об этом же корреспонденту "Кавказского узла" сообщил юрист шахтёрского профсоюза Вячеслав Калюжин.

Почти все население Гуково из-за закрытия шахт оказалось в бедственном положении - люди не имеют работы и, соответственно, средств к существованию, цены на коммунальные услуги очень высоки, а угля для отопления домов у многих нет, рассказали шахтеры на пресс-конференции в Москве 24 января.

Напомним, министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов еще 12 декабря обещал бывшим сотрудникам "Кингкоула" 100 тонн пайкового угля. 1 февраля власти объяснили задержку отсутствием транспорта.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".