Глава адыгейского банка "Новация" обвинен в преднамеренном банкротстве

09 февраля 2018, 05:54

Председателю правления признанного банкротом банка "Новация" в Майкопе предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве кредитной организации. Дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 23 января 2017 года Центробанк России сообщил об отзыве лицензии у банка "Новация" в Майкопе, а 15 марта Арбитражный суд Адыгеи признал банк банкротом. 24 марта стало известно о расследовании уголовного дела в отношении председателя правления банка, который по решению суда был взят под стражу.

Руководителю банка "Новация" в окончательной редакции предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и в преднамеренном банкротстве юридического лица (ст. 196 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Санкции этих статей УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что с октября 2014 по январь 2017 года обвиняемый единолично одобрил выдачу без залога 30 кредитов на сумму свыше одного миллиарда рублей частным клиентам и компаниям, которые оказались не способны вернуть займы. По версии следствия, именно это привело к банкротству банка, который в результате не смог исполнить требования своих кредиторов.

Дело в отношении руководителя банка с утвержденным обвинительным заключением направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу, сообщается 8 февраля на сайте прокуратуры Адыгеи.

Речь идет о деле Виталия Мирошниченко, который по решению суда остается под стражей. Его адвокат Алексей Аванесян заявил, что подзащитный вину не признает и считает, что возглавил банк "Новация" в период, когда кредитная организация уже была в сложной ситуации.

"Мой подзащитный был уверен, что все его действия направлены на выведение кредитной организации из кризиса", - цитирует слова Аванесяна "Коммерсант".