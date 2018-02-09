Пикетчики потребовали для ингушских силовиков справедливого наказания за пытки

09 февраля 2018, 03:59

Четыре человека провели в Москве одиночные пикеты у зданий Следственного комитета России и Генпрокуратуры. Участники акции потребовали справедливого наказания для ингушских силовиков, причастных к применению пыток.

Как информировал "Кавказский узел", скандал вокруг республиканского Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») разразился в Ингушетии в декабре 2016 года. Были задержаны глава центра Тимур Хамхоев, его зам Сергей Хандыгин, оперуполномоченный Адлан Хамхоев и трое других сотрудников подразделения. Задержанным была инкриминирована причастность к смерти 50-летнего Магомеда Далиева и пыткам его жены.

Лишь после ареста главных подозреваемых жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра "Э". Серьезная проверка заявлений о зверствах в застенках Центра "Э" началась после гибели одного из тех, кто, предположительно, прошел через жестокий допрос. Информация о том, кого и зачем пытали силовики, собрана "Кавказским узлом" в материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии" в разделе "Справочник".

8 февраля в Москве одиночные пикеты проведены у стен Следственного комитета России и у здания Генеральной прокуратуры России. В пикетах принимали участие те, кто считает себя пострадавшими от действий ингушских силовиков, - сестра Магомеда Далиева Пятимат Юсупова, жительница Ингушетии Асет Котиева, бывший сотрудник МВД Ингушетии Хасан Кациев, а также жительница Удмуртии Любовь Кирьянова, передает корреспондент "Кавказского узла".

У каждого из пикетчиков - свои проблемы. Так, Асет Котиева рассказала "Кавказскому узлу", что ее сын Ваха после пыток вынужден был с женой покинуть Россию. По словам Асет, после этого в отношении ее сына было возбуждено уголовное дело, и он был объявлен в международный розыск как член незаконного вооруженного формирования.

Асет отметила, что ее сын сейчас находится в Германии, где пытается получить политическое убежище. Она также сообщила, что в ее дом регулярно после отъезда сына наведываются силовики. «Несколько раз приходили с обыском, после чего у нас пропадали ценные вещи и деньги», - сказала она.

По ее словам, в день проведения пикета ей из Ингушетии позвонила дочь и сказала, что приходили двое силовиков домой и интересовались, зачем и к кому Асет улетела в Москву.

Бывший сотрудник УБЭП в Ингушетии Хасан Кациев заявил "Кавказскому узлу", что по делу о применении к нему насилия со стороны силовиков делается, как считает он, все, чтобы увести от наказания виновных. Он отметил, что его участвует в пикете, требуя справедливого расследования и наказания виновных.

Бывший сотрудник УБЭП в Ингушетии Хасан Кациев ранее заявил, что за два дня до увольнения из органов полиции, в феврале 2014 года, подвергся пыткам со стороны силовиков. В апреле 2017 года стало известно, что дело о причинении средней тяжести вреда здоровью Кациеву передано из полиции в Следственный комитет. Но следствие отказалось удовлетворить требование потерпевшего о переквалификации дела на статьи о похищении и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Пятимат Юсупова рассказала "Кавказскому узлу", что уже во второй раз проводит одиночный пикет у стен Следственного комитета России. Год назад она простояла в одиночном пикете на морозе около 3 часов. По ее словам, тогда дежурные на вахте ведомства позвали меня к себе в помещение, напоили кофе.

«Я у них отогрелась и рассказала, почему стою на морозе, пытаясь привлечь внимание сотрудников СК к тому беспределу, который творится в Ингушетии в силовых стриктурах», - сказала Пятимат.

По ее словам, в этот раз она вышла на пикет не только с требованием к местным властям прекратить давление на следствие в расследовании уголовного дела в отношении сотрудников ЦПЭ. На втором плакате, который попеременно держала в руках Пятимат, было требование оказать медицинскую помощь задержанному Магомеду Хазбиеву.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 января 2015 года МВД по Ингушетии сообщило, что Хазбиев и члены его семьи подозреваются в угоне машин и хранении оружия. Оппозиционер расценил это заявление как политическое преследование. Магомед Хазбиев выехал в Грозный, где на него было совершено покушение, в Чечне ему была предоставлена госсзащита. В январе текущего года Хазбиев заявил, что вернется в Ингушетию 11 января, чтобы бороться с коррупцией в республике. В ночь на 8 января во двор дома в Назрани, где проживают родители Хазбиева и семья его брата, была брошена граната, однако Хазбиев не изменил своего решения. 11 января Магомед Хазбиев был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия.

У здания Генпрокуратуры к Пятимат Юсуповой подошли два сотрудника полиции, потребовали предоставить документы не только у нее, но и у журналистов, которые находились рядом. Внимательно изучив их и сфотографировав, полицейские посоветовали пикетчикам завершить эту акцию и отправиться по домам.

«А мы разве нарушаем закон?» – поинтересовалась Пятимат, не выпуская из рук плакат и рассказав, какие причины заставили участников акции приехать в Москву и выйти на пикеты. Полицейские не только внимательно выслушали Пятимат, но и продиктовали ей номер телефона сотрудника прокуратуры, который поможет записаться на прием к заместителю генпрокурора, курирующему Северо-Кавказский регион.

Одна из пикетчиц свои требования адресовала силовикам Северной Осетии.

Жительница Удмурдии Любовь Кирьянова рассказала "Кавказскому узлу, что ее сын Михаил Попов с женой Хадиджей Хамхоевой около двух лет находятся под следствием во Владикавказе. По ее словам, никаких следственных действий все это время с ее сыном и невесткой не проводилось, а у снохи возникли проблемы со здоровьем, резко ухудшилось зрение, но медицинская помощь ей не оказывается.

Кирьянова пояснила, что решила принять участие в пикете в надежде на справедливое расследование дела в отношении ее сына с невесткой.