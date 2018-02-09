Сайгидпаша Умаханов сохранил высокие шансы удержать министерский пост

09 февраля 2018, 01:20

Шансы на сохранение Сайгидпашой Умахановым портфеля министра транспорта, энергетики сочли высокими Гаджимурад Сагитов, Деньга Халидов и Руслан Курбанов. Умаханов пользуется поддержкой части жителей республики, отметили они. Силовики сейчас не принимают в расчет заслуги политических тяжеловесов, возразил Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 февраля правительство Дагестана было отправлено в отставку. 7 февраля началось формирование нового правительства республики. В этот день премьер-министром был назначен Артем Здунов, работавший до этого министром экономики Татарстана.

Сайгидпаша Умаханов - дагестанский политик, бывший глава Хасавюрта. 30 ноября 2015 года он был назначен министром транспорта, энергетики и связи Дагестана. После назначения врио главы Дагестана Владимира Васильева, Сайгидпаша Умаханов исполнял обязанности министра транспорта, энергетики. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Сайгидпаши Умаханова.

Власти не критиковали работу Умаханова на посту министра

Позиции Сайгидпаши Умаханова назвал "достаточно крепкими" главный редактор общественно-политического еженедельника "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. "Сайгидпаша Умаханов - фигура в Дагестане обособленная. Он возглавлял Хасавюрт - регион с особыми приграничными проблемами, сложную, проблемную территорию, где пересекались интересы самых разных людей, чиновников, ведомств", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сагитов.

На посту министра "вопросов к работе Умаханова" у руководства Дагестана не возникало, также отметил Сагитов. "Это осторожный человек, который тонко чувствует время. Вряд ли он допустил какие-то ошибки", - сказал Сагитов.

В свою очередь сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, руководитель "Центра стратегических и этнополитических исследований "Новое дело" Деньга Халидов заявил о "большой популярности Умаханова в Дагестане".

По его словам, эту популярность Умаханов приобрел в то время, когда возглавлял Хасавюрт. Деньга Халидов предположил, что Умаханов продолжит работать в дагестанском правительстве. "Что касается работы в качестве врио министра, то, насколько мне известно, к Умаханову претензий нет", - сказал Халидов.

Халидов также предположил, что конфликт с властями Чечни "мог пойти Умаханову на пользу". Умаханов тогда сказал, дескать, мы сами в своем регионе разберемся", - сказал Халидов.

В начале июля 2017 года в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана обострились отношения между общинами аварцев и чеченцев-аккинцев. 10 июля 2017 года Сайгидпаша Умаханов заявил о необходимости "дать отпор врагам", отметив, что в конфликт в Ленинауле "вмешались внешние силы, задача которых дестабилизировать установившуюся в Дагестане спокойную обстановку". 13 июля 2017 года Рамзан Кадыров раскритиковал Умаханова за его оценку ситуации в Ленинауле, посчитав слова о врагах относящимися к приехавшей в село чеченской делегации.

Умаханов может рассчитывать на поддержку аварцев

Старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов не разделяет оптимизма в отношении министерских перспектив Умаханова.

"В свете того, что сейчас происходит, вообще нельзя говорить об устойчивости кого бы то ни было в Дагестане. Все, что было до зачистки, нужно отбросить и смотреть динамику политического процесса, который пошел благодаря действиям силовиков. А до этого Умаханов плотно держался за власть. Что было наработано, неважно - как показывает практика, полетели головы и тех, кто стоял совсем крепко", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

"Сейчас вообще нельзя говорить о каких-либо перспективах отдельно взятого лица. Кстати, ссора Умаханова с властями Чечни, которая дала некоторую популярность первому, канула в прошлое. О ней будут вспоминать в последнюю очередь", - добавил Ярлыкапов.

О непростых отношениях Сайгидпаши Умаханова с руководством Чечни и подробностях покушений на дагестанского политика можно узнать в материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова", опубликованном"Кавказским узлом".

Однако старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, политолог Руслан Курбанов считает, что Умаханова "не дадут в обиду представители аварского народа".



"Умаханов - один из последних представителей плеяды лидеров, которые опираются на широкую поддержку национально ориентированной молодежи, патриотически настроенных кругов аварского народа. Такие лидеры были у всех народов Дагестана, но Умаханов - один из немногих долгожителей в этом статусе. Кроме того, Умаханов не просто опирается на эти круги, но и в огромной степени их поддерживает. Он возглавляет национально-культурную автономию аварцев и по праву считается лидером аварского народа", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Курбанов.



"В отличие от других дагестанских чиновников, которые были недавно задержаны, Умаханов не является функционером, у которого нет прочной почвы под ногами. Если дело дойдет до того, что к нему будут предъявлены претензии со стороны силовиков, аварские патриоты не будут молча взирать на это и громко и массово заявят о своем несогласии. Я думаю, что Васильев этот вопрос поднимать не будет", - заявил Курбанов.

Отставке правительства Дагестана предшествовало задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова по подозрению в крупном мошенничестве. Басманный суд Москвы отправил всех троих под арест до 5 апреля. Сами они вину не признают.

Призыв к акции против Сайгидпаши Умаханова не встретил отклика

Между тем 4 февраля издание РИА "Дербент" сообщило о широкой подготовке в соцсетях акции против Сайгидпаши Умаханова. Однако проверка "Кавказским узлом" почти 20 пабликов в Facebook и "ВКонтакте" не выявила заметной поддержки этой инициативы. Более того, указанный изданием пост, по состоянию на 01.00 мск 9 февраля, оказался отредактированным: призыв к акции протеста автором сообщения был удален.

По словам главного редактора РИА "Дербент" Милрада Фатуллаева, пользователь соцсети "пытался инициировать шествие, но он не получил поддержки и поэтому акция не состоялась". "Этот пользователь соцсети выражает настроения определенной части чеченцев-аккинцев и периодически свою позицию в сети, и высказывает. За таким мнением стоит немалая часть чеченцев-аккинцев", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты предположили, что глава Чечни Рамзан Кадыров будет пытаться оказать влияние на формирование нового кабинета министров Дагестана, пытаясь избавиться от своих оппонентов. По их мнению, среди неугодных Кадырову членов дагестанского правительства - врио министра транспорта, энергетики и связи Сайгидпаша Умаханов. "Умаханов занимает достаточно значительный пост. Строго говоря, я не думаю, что Умаханова дадут подвинуть - в определенном смысле это противовес Кадырову", - заявил журналист Forbes Орхан Джемаль.

В январе в республику прибыли сотрудники Генпрокуратуры, МВД России и ФСБ, проверки силовиков сопровождаются задержаниями чиновников. Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".