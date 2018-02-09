Задержан глава Дербентского лесничества

09 февраля 2018, 00:24

Силовики задержали 8 февраля Зульфитдина Джелилова, который приходится братом главе Дербентского района, сообщил источники.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля сотрудники ФСБ провели в администрации Дербентского района обыски, изъяв документы по земельным вопросам.

О задержании руководителя Дербентского лесничества Зульфитдина Джелилова проинформировал источник в районной администрации. При этом он не смог назвать причину задержания, передает ТАСС.

Информацию о задержании подтвердил и источник, близкий к правоохранительным органам. Родным братом Зульфитдину Джелилову приходится Магомед Джелилов, глава Дербентского района, отмечает РИА "Дербент".

Магомед Джелилов был избран главой Дербентского района 11 ноября 2015 года.

В январе в Дагестан с проверками прибыли сотрудники Генпрокуратуры, МВД России и ФСБ. Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.