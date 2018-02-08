Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

08 февраля 2018, 21:36

Кубанец задержан после публикации фото осквернения иконы

Полицейские задержали сегодня юношу, который, по их данным, потушил сигарету об икону на стене церкви в Горячем Ключе. Он обвинен в неповиновении полиции, но следствие не исключило возбуждения дела об оскорблении чувств верующих.

Как писал "Кавказский узел", правоохранители заинтересовались фотографией, опубликованной в соцсети 6 февраля. На снимке видно, как молодой человек тушит сигарету об икону на стене храма святого Архангела Михаила в станице Мартанской под Горячим Ключом, сообщила краевая полиция. Впоследствии фото было удалено.

В ходе проверки был задержан житель Горячего Ключа. Ему вменяется административное правонарушение, суд состоится 9 февраля, передает сообщение пресс-службы краевого управления МВД "Юга".

Основанием для задержания стала статья 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), со ссылкой на полицию Краснодарского края сообщает "Кубань 24".

Задержан 18-летний житель станицы Мартанской, учащийся монтажного техникума в Краснодаре. В краевом центре его и задержали. По результатам следственной проверки против него может быть возбуждено дело об оскорблении чувств верующих, информируют "Кубанские новости".

Комментариев от самого задержанного или его представителей не поступало.

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