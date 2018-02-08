Уроженцы Азербайджана задержаны после бунта под Красноярском

08 февраля 2018, 19:09

Мигранты устроили массовые беспорядки в центре временного содержания иностранцев в Красноярском крае, задержаны двое организаторов бунта, заявили сегодня следователи.

По данным следственного управления СКР по Красноярскому краю, 3 февраля около 08.00 утра (04.00 мск) два десятка человек забаррикадировались в нескольких комнатах центра временного содержания иностранцев, разбили камеры видеонаблюдения и жгли матрасы. Участники бунта требовали улучшения условий содержания и скорейшей депортации домой, заявили следователи.

"Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии массовые беспорядки были прекращены, организаторы и все участники доставлены в спецучреждения. В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте СУ СКР по Красноярскому краю.

По версии следствия, зачинщиками беспорядков выступили два гражданина Азербайджана, которые были задержаны после бунта. Один азербайджанец находится в центре с октября 2017 года, второй - с декабря 2017 года. МВД направляло запрос в соответствующие органы Азербайджана, но не добились решения вопроса о депортации, сообщает азербайджанское издание Haggin.az.