Полпред Кадырова обвинен в похищении бизнесмена

08 февраля 2018, 11:47

Московские следователи предъявили новые обвинения задержанному по делу о мошенничестве бывшему полпреду главы Чечни на Украине Рамзану Цицулаеву. Его адвокат заявил о невиновности подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Цицулаев был обвинен в мошенничестве и применении насилия к представителю власти, но ему также могут инкриминировать похищение человека и вымогательство, сообщил в ноябре 2017 года источник в правоохранительных органах, не уточнив подробности.

Рамзан Цицулаев, находившийся в розыске, был задержан украинскими силовиками 6 октября 2017 года и этапирован в Москву. Российские следователи считают, что Цицулаев получил от жены бизнесмена Новикова более 50 тысяч евро за обещание организовать освобождение ее мужа из СИЗО. В ноябре 2014 года Цицулаева пытались задержать в Москве, но его родственники и телохранители оказали силовикам сопротивление. Цицулаеву удалось избежать задержания и улететь в Чечню. По данным Службы безопасности Украины, Рамзан Цицулаев, который ранее был доверенным лицом главы Чечни на Украине, в сентябре 2017 года вернулся в страну с новым российским паспортом.

Рамзану Цицулаеву предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, п. "а", "в", "г", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, с применением оружия в отношении двух или более лиц из корыстных побуждений), по ч. 3 ст. 33, п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (организация вымогательства в целях получения имущества в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), сообщил 7 февраля пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

Он напомнил, что ранее Цицулаев был обвинен по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 318 УК РФ (организация насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти) УК РФ, пишет ТАСС.

По словам Черникова, 6 февраля суд продлил срок ареста Цицулаева до 7 апреля, отмечает издание.

По версии следствия, Рамзан Цицулаев предложил бизнесмену Новикову "решить проблему" с украденными со счета его фирмы 110 миллионами рублей и организовал похищение финансиста Али Закриева, которого вывезли в загородный дом и заставили написать расписку о возврате денег, сообщает сегодня "Коммерсант".

Цицулаев не мог быть организатором преступления, поскольку находился тогда на Украине, заявил его адвокат Мохаммед-Ареф Бекаев. "На сегодняшний день это не отрицают даже следователи. Но все равно не хотят снимать с Рамзана обвинения", - приводит слова адвоката издание.

Напомним, что Рамзан Цицулаев был представителем Кадырова на Украине с июня 2010 года. По неофициальным данным, именно он занимался вопросом освобождения из плена журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко весной 2014 года, сообщило ранее РБК.