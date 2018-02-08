"Чернобылец" из Кабардино-Балкарии потребовал повторного рассмотрения дела о компенсации

08 февраля 2018, 10:10

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Вороков 7 февраля обратился в Верховный суд Кабардино-Балкарии, требуя пересмотреть решение об отмене присужденной ему компенсации морального вреда. После решения Евросуда дело может быть рассмотрено повторно по вновь открывшимся обстоятельствам, считает его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2014 года ЕСПЧ начал коммуникацию по делу участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Владимира Ворокова и других "чернобыльцев", пожаловавшихся на невыплату компенсаций морального вреда. 7 ноября 2017 года ЕСПЧ счел законными судебные решения о выплате компенсаций, отмененные Верховным судом Кабардино-Балкарии. При этом Евросуд признал, что в отношении "чернобыльцев" имело место нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В 2011-2012 годах суды в Кабардино-Балкарии удовлетворили иски 51 участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС к Минфину России о компенсации морального вреда и обязали власти выплатить 484 истцам более 670 миллионов рублей. В течение почти года людям выплачивались компенсации в размере около 1,5 миллиона рублей, при этом, по утверждению самих "чернобыльцев", на руки они получали ровно половину этой суммы. В июле 2012 года Верховный суд республики начал отменять решения о компенсациях и взыскивать с "чернобыльцев" выплаченные им деньги. Выплаты компенсаций за событие 1986 года суд признал неправомерным, так как закон о компенсации морального вреда был принят только в 1994 году.

Владимир Вороков подал в Верховный суд КБР заявление в порядке статьи 392 ГПК РФ – (об отмене решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам) и в нем просит отменить апелляционное определение Верховного суда КБР от 10 октября 2012 года.

В заявлении говорится, что 12 апреля 2011 года Нальчикский городской суд в возмещение морального вреда взыскал в пользу Ворокова 1,5 млн рублей с Министерства финансов России за счет казны Российской Федерации. Вороков сообщает, что он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, получил дозу радиоактивного облучения и признан инвалидом второй группы с 80-процентной утратой трудоспособности.

Как указано в заявлении Ворокова, 10 октября 2012 года, через 18 месяцев, по апелляционной жалобе Управления казначейства России по КБР судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда КБР отменила вердикт Нальчикского горсуда и приняла новое решение об отказе ему в иске. Суд тогда указал, что при вынесении решения в 2011 году суд нарушил материальный закон о том, что российское законодательство не предусматривает возмещение морального вреда по делам данной категории.

"Однако Европейский суд по правам человека в своем постановлении "Вороков против России" от 7 ноября 2017 года признал, что Верховный суд КБР в моем деле нарушил пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – право на справедливое судебное разбирательство", - говорится в заявлении Ворокова в суд, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Вороков просит Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда КБР от 10 октября 2012 года, которым было отменено решение Нальчикского городского суда от 12 апреля 2011 года о присуждении ему 1,5 млн рублей, отменить по вновь открывшимся обстоятельствам.

Сообщивший о подаче заявления Ворокова в суд адвокат Ильяс Тимишев надеется на положительное решения. Он отмечает, что решения Европейского суда обязаны к исполнению везде, в том числе и в России, так как она ратифицировала Европейскую Конвенцию.

"Государства – участники Евросоюза, ратифицировавшие Конвенцию по защите прав и основных свобод, обязаны соблюдать ее", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ильяс Тимишев.

Отметим, что Ильяс Тимишев подал жалобы в Европейский суд от имени 13 "чернобыльцев". Еще около ста человек обращались в Европейский суд при поддержке адвоката Магомеда Абубакарова.

По словам Магомеда Абубакарова, решение Европейского суда касается и его доверителей, и они в настоящее время также готовят заявления в Верховный суд КБР.

Кроме того, как отметил Абубакаров, все "чернобыльцы", которые вернули деньги добровольно, и те, у которых какое-то время выплаченные суммы компенсаций высчитывались из пенсий, также имеют право обратиться в суд с требованием о возвращении им удержанных средств.

"Данное решение Европейского суда меняет многое в деле "чернобыльцев", - отметил Магомед Абубакаров.