08 февраля 2018, 00:37

Продлен прогноз о лавиноопасности в Дагестане

Вероятность схода лавин в горах Дагестана сохранится до вечера 8 февраля, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", экстренное предупреждение о лавиноопасности было объявлено в республике 5 февраля.

По данным МЧС по Дагестану, повышенная лавиноопасность сохранится в Дагестане до 18.00 8 февраля. Предупреждение касается высот от 2000 метров над уровнем моря, отмечается на сайте  Южного регионального центра МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в дагестанском Гунибе без осадков, температура воздуха +2 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. Днем 8 февраля также ожидается погода без осадков, потеплеет до +7, скорость ветра составит 5 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать метеорологические данные с целью получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

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